Am Montagmorgen schasst GC Sportchef Stephan Schwarz. Schon am Nachmittag präsentieren die Zürcher dann den Nachfolger. Neu übernimmt Alain Sutter beim Rekordmeister.

GC kommt einfach nicht aus dem Abstiegssumpf. Nach der dramatischen Barrage-Rettung in der vergangenen Saison taumelt der Schweizer Rekordmeister auch in dieser Saison auf ein finales Drama zu.

Nach der zweiten Pleite in Serie gegen den direkten Konkurrenten Winterthur greift man bei den Zürchern am Montag durch. Aber: Anders als üblich in solchen Situationen muss nicht der Trainer Tomas Oral (52) gehen, stattdessen trifft es Sportchef Stephan Schwarz. Der 54-jährige war gut 13 Monate bei GC. Am Montagmittag wurde seine Entlassung bekannt.

Vakant bleibt der Sportchef-Posten bei den Hoppers aber nicht lang. Schon am frühen Abend gibt der Klub die Schwarz-Nachfolge bekannt. Und der Name hat es in sich. Mit Alain Sutter (57) übernimmt ein grosser Name des Schweizer Fussballs. Als Spieler holte Sutter mit GC zwei Meistertitel und wurde auch zweimal Cupsieger.

«Überaus grosser Erfahrungsschatz»

Zuletzt als Sportchef war Sutter beim FC St. Gallen tätig. In seiner sechsjährigen Amtszeit von 2018 bis 2024 etablierten sich die Espen in der oberen Hälfte der Super League und schafften es zweimal in den Cupfinal.

Mit Sutter kehrt somit viel Kenntnis über die Super League zu den Hoppers zurück. Das betont auch GC-Boss Stacy Johns: «Alain Sutter wird mit seinem überaus grossen Erfahrungsschatz im Schweizer Fussball ein wichtiger Grundbaustein für die Zukunft des Clubs sein. Nun aber heisst es zuerst: Voller Fokus auf den Klassenerhalt.»

Sutter selber sagt zu seiner neuen Aufgabe: «Trotz der grossen Herausforderungen freue ich mich riesig, wieder bei GC zu sein. Ich sehe ein grosses Potenzial und glaube an das langfristige Projekt. Dieser Klub hat mir viel gegeben und ich werde alles daransetzen, dass er wieder erfolgreich wird.»

Aktuell liegt GC auf dem drittletzten Platz der Super League. Vier Spiele bleibt dem Team noch, um die frühzeitige Rettung noch zu realisieren.

