Das St. Galler Team und die Fans waren schon in Yverdon für das Super-League-Spiel – dann mussten sie kehrtmachen. Der Ärger der Espen drückt bereits bei der kurzen Mitteilung durch. Der Nachholtermin wurde auf den Dienstag angesetzt.

1/5 Die Anzeigetafel zeigt es an: Das Spiel in Yverdon muss abgesagt werden – rund 50 Minuten vor Anpfiff. Foto: keystone-sda.ch

Julian Sigrist Redaktor Sport

Eigentlich sollten der FC St. Gallen und Yverdon am Sonntagnachmittag ihr erstes Spiel in der Relegation Group der diesjährigen Super-League-Saison absolvieren. Doch die Partie fällt wortwörtlich ins Wasser. Weil der Ball auf dem nassen Untergrund weder aufspringen noch rollen kann, sagt Schiedsrichter Urs Schnyder das Spiel rund 50 Minuten vor Beginn ab.

«Regelkonform kann man so nicht Fussball spielen. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen», erklärt Schnyder im Anschluss gegenüber Blue. Als er rund zwei Stunden vor dem Spiel in Yverdon eingetroffen sei, habe noch nichts für solch ein extremes Szenario gesprochen. Beim Soundcheck mit dem VAR 90 Minuten vor Anpfiff sei er allerdings zum ersten Mal mit den Platzverhältnissen konfrontiert worden. «Mit der Hoffnung auf Besserung haben wir uns dazu entschieden, noch eine halbe Stunde abzuwarten. Bis dann ist es aber nur noch schlimmer geworden.»

Die Medienmitteilung mit scharfem Unterton

Die Absage passt St. Gallen gar nicht. Das ist auch zwischen den Zeilen herauszulesen. In einer Medienmitteilung schreiben die Espen von zu viel Wasser auf dem «sonst schon kaum bespielbaren Rasen». Der Grund sei eine starke Gewitterzelle, die «hier schon ausreicht, um den Rasen in Yverdon unbespielbar zu machen».

Abschliessend bedankt sich der FCSG bei seinen «grossartigen Fans, die schon im Stadion eingetroffen waren». Mit mehr Humor nehmen es die Spieler selbst. So zeigt ein Video von Blue, wie Espen-Mittelfeldspieler Christian Witzig (24) auf dem Bauch im Municipal in eine Wasserlache rutscht. Ob sich der Rasen bis am Dienstag davon erholt hat? Dann soll die Partie nämlich um 19 Uhr (live auf Blick im Ticker) nachgeholt werden.

