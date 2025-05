1/6 Als Spieler zweimal Meister und zweimal Cupsieger mit GC: Alain Sutter. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Los Angeles FC übernahm GC. Versprechen nicht eingehalten, Abstieg droht

Alain Sutter wird Sportchef bei den Hoppers

Sutter, 57, seit Januar 2024 nicht mehr beim FC St. Gallen

Im Januar 2024 hat der Los Angeles FC die Grasshoppers übernommen. Grosse Dinge wurden beim Antritt der US-Amerikaner angekündigt. Es ging darum, das Vertrauen des Anhangs wieder zu gewinnen. Hollywood-Star Will Ferrell wurde als Letzigrund-Besucher angekündigt. Und ganz allgemein eine grossartige Zukunft.

Vor allem aber wurden zwei Dinge versprochen: Investitionen. Und einheimisches Know-how. Beides sind die Besitzer aus Kalifornien bislang schuldig geblieben. Das Gewurstel unter dem Europachef Harald Gärtner und dem jetzt entlassenen GC-Sportchef Stephan Schwarz droht, direkt in der Challenge League zu enden.

Es braucht mehr als eine Alibi-Entlassung

Was GC jetzt gebraucht hat, ist mehr als die Alibi-Entlassung des Sportchefs. Sondern einen Stromstoss im positiven Sinn. Eine Schweizer Lösung als Chef auf dem Campus in Niederhasli. Einer, der weiss, wofür die Grasshoppers einst gestanden sind. Der aber gleichzeitig nicht in der Vergangenheit lebt, sondern zuletzt bewiesen hat, dass er eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen kann.

Kurz: einer wie Alain Sutter (57). Der ist einst mit GC als Spieler Meister und Cupsieger geworden. Und er hat in St.Gallen bewiesen, dass er eine Mannschaft zusammenstellen kann, die in der Super League mithält. Günstig ist die Lösung Sutter sicher nicht. Aber wohin der momentane Sparkurs führt, war am Samstag beim 0:2 in Winterthur zu sehen.

Erfolg ist auch mit Alain Sutter nicht garantiert. Aber zumindest lebt die Hoffnung, dass Los Angeles mit den Grasshoppers tatsächlich etwas Grosses schaffen will.

