Nach dem 0:2-Debakel in Winterthur trifft es bei GC nicht Trainer Oral, der nach dem Match an eine Hochzeit verschwindet. Stattdessen muss Sportchef Stephan Schwarz gehen.

1/6 Muss gehen: GC-Sportchef Stephan Schwarz. Foto: Sven Thomann

«Zieht GC die Notbremse?», hat Blick nach dem 0:2 der Grasshoppers beim FC Winterthur gefragt. Am Montag kommt die Antwort: Ja. Aber nicht so, wie es die meisten erwartet hätten. Es ist nicht Trainer Tomas Oral (52), der über die Klinge springen muss. Stattdessen trifft es Sportchef Stephan Schwarz (54). Am Montagmorgen fiel die Entscheidung gegen den Deutschen. Am Nachmittag werden die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle informiert.

Schwarz verliert seinen Job bei GC damit nach bloss etwas mehr als einem Jahr. Sein Leistungsausweis ist nett ausgedrückt: mager. Immer wieder erzählte er, die Grasshoppers wollten sich «Schritt für Schritt» verbessern. Der Blick auf die nackten Zahlen aber zeigt: GC ist nicht einen halben Schritt weiter als vor einem Jahr. 2024, als der Abstieg in letzter Minute in der Barrage verhindert werden konnte, hatte das Team nach 34 Spieltagen sogar einen Punkt mehr auf dem Konto als heute.

3:06 Winterthur – GC 2:0: Lukembila nutzt Schürpf-Blackout eiskalt aus

GC ist keinen Schritt weiter als 2024

Der Auftritt auf der Schützenwiese war in der zweiten Halbzeit ein Offenbarungseid. Derart leblos wirkte die Mannschaft nach dem Winterthurer Doppelschlag nach der Pause, dass GC derzeit als erster Kandidat auf den direkten Abstiegsplatz gelten muss.

Zum Gesamtbild passt Orals Abgang nach der Niederlage im kapitalen Abstiegskampf. Natürlich, auch Fussballtrainer haben ein Recht auf ein Privatleben. Aber es ist schon etwas speziell, wie der Trainer seine Grasshoppers am Samstag zurücklässt.

Erst schwänzt er die obligatorischen Medientermine. Dann erklärt er laut Blick-Informationen seinen Spielern in der Garderobe, der debakulöse Auftritt auf der Schützenwiese sei gar nicht so schlimm gewesen. Sie sollten sich einfach an die erste Halbzeit halten. Winterthur habe unverdient gewonnen. Alles komme gut.

Und während die Spieler in den Bus sitzen, steigt Oral in sein Auto, um in Deutschland die Hochzeit seiner Schwester zu besuchen. Das Auslaufen am Sonntag findet ohne Cheftrainer statt. Am Montag hat das Team frei. Kann man alles so machen. Wird aber auch im Team durchaus kritisch wahrgenommen.

Trotzdem sitzt Oral derzeit offenbar fest im Sattel. Vermutlich auch, weil es gar nicht so einfach ist, auf die Schnelle einen valablen Ersatz zu finden, dem zugetraut wird, eine Mannschaft zu retten, die auf direktem Weg in die Challenge League scheint.