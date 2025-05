Was es braucht, damit der FCB am Sonntag Sofameister wird. Welche Spieler auf dem Barfi-Balkon als Tätschmeister in Frage kommen. Was eine FCB-Legende sagt. Und welche Rolle der ESC in den Feierplanungen spielt.

1/5 «Glaubed nid an Gaischter!» Der FCB steht vor dem 21. Meistertitel seiner Geschichte. Foto: Uwe Zinke/Pool/freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Er ist 24 Meter lang und 1,40 Meter breit, bietet Platz für circa 30 Menschen und ist der bekannteste Jubelort der Fussballschweiz. Der Barfi-Balkon, direkt am Barfüsserplatz gelegen, Teil eines karibisch angehauchten Restaurants. Dort, wo den FCB-Spielern seit 2002 nach Heldentaten gehuldigt wird. Dort, wo man in dieser Saison den 21. Titel der Klubgeschichte feiern wird. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Basler Meisterfahrplan.

Wann wird frühestens gefeiert?

Am Sonntag. Vorausgesetzt, der FCB holt am Samstag in Lugano mehr Punkte als Servette einen Tag darauf daheim gegen YB. Kein unrealistisches Szenario nimmt man die Leistung der Grenats beim 1:5-Debakel im Joggeli als Massstab. Das Spiel in Genf ist kurz vor 18.30 Uhr beendet. Sollte der FCB im Cornaredo patzen und Servette gewinnen, müssen sich die Anhänger noch ein bisschen gedulden. Am 14. Mai spielt der FCB auswärts um 20.30 Uhr gegen Lausanne, am Sonntag darauf um 14.15 Uhr in Bern, zum Saisonabschluss wartet daheim im Joggeli der FC Luzern.

Wird der ESC zum Party-Crasher?

Kaum. Zwar findet am Sonntag um 14 Uhr mitten in der Stadt die Eröffnungszeremonie des «Eurovision Song Contest» statt, einer FCB-Feier dürfte aber trotzdem nichts im Wege stehen. Zwar lässt der Klub auf Anfrage verlauten, dass man sich in Gespräche mit den Verantwortlichen begeben werde. Eine Verschiebung der Meisterfeier ist in der Fussballstadt Basel aber eigentlich undenkbar.

Gibts wegen dem ESC Konfliktpotenzial?

Kaum. Weil jene Menschen, die zum ESC kommen, für gewöhnlich keine gewaltbereiten Hooligans sind. Eine Herausforderung aber dürften die grossen Menschenmassen werden. Weil schönes Wetter prognostiziert wird und zudem ein verkaufsoffener Sonntag bewilligt wurde, dürfte die Basler Altstadt förmlich überrannt werden.

Wer macht den Tätschmeister auf dem Balkon?

Der einzige Mann mit Tätschmeister-Erfahrung, der noch immer beim FCB unter Vertrag steht, heisst Davide Callà. Der Assistenztrainer, der die Basler im Sommer Richtung Nationalmannschaft verlassen wird, wurde mit den Bebbi viermal Meister. Und hat den FCB-Fans per Mikrofon schon ordentlich eingeheizt. Auch Beni Huggel war als Rampensau eine Wucht. Unvergessen, wie er stimm- und wortgewaltig durch zahlreiche Feiern führte und jeweils den «Glaubed-nid-an-Gaischter»-Song anstimmte. Auf die Frage, wer an der diesjährigen Meisterfeier Tätschmeister werden soll, nennt Huggel drei Namen: Albian Ajeti, Taulant Xhaka und Xherdan Shaqiri. Auf Anfrage will der FCB nicht verraten, wer das Mikrofon in die Hand bekommen wird. Huggel selbst schliesst ein Comeback am Mikrofon kategorisch aus.

Klar ist: Für Unterhaltung wird gesorgt sein. Nicht nur auf dem Barfi-Balkon, sondern auch nebenan. Weil der ESC-Eröffnungstag unter dem Motto «Em Bebbi sy Jazz» steht, wird bis Mitternacht Musik gespielt. Und die FCB-Feier dürfte bis in die frühen Morgenstunden gehen.

3:34 Basel – Servette 5:1: Shaqiri-Schuss flutscht Mall durch die Hände