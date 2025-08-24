DE
Bei Bundesliga-Start verletzt
U21-Nati-Spieler Jaquez fällt mit Knochenbruch aus

Stuttgarts Luca Jaquez musste den Rasen an der Alten Försterei am Samstag nach einem Luftzweikampf kurz vor Schluss verletzt verlassen. Nun vermeldet sein Klub die Diagnose.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Anhören
1/2
U21-Nati-Spieler Luca Jaquez hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen.
Foto: keystone-sda.ch
Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Der VfB Stuttgart bestätigt, dass sich Luca Jaquez am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen hat.

Wie lange der Luzerner Verteidiger ausfällt, ist noch nicht klar. Anfang Woche sind weitere Untersuchungen geplant, um die Vorgehensweise abzustimmen.

Jaquez verletzte sich bei einem Zweikampf in der Luft mit Union-Stürmer Andrej Ilic. Der 22-Jährige konnte nicht mehr weiter spielen und musste das Feld mit einer blutenden Nase in der 88. Minute verlassen.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
1
6
3
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1
3
3
3
FC Augsburg
FC Augsburg
1
2
3
3
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
1. FC Köln
1. FC Köln
1
1
3
8
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hamburger SV
Hamburger SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mainz
FSV Mainz
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
1
-2
0
15
SC Freiburg
SC Freiburg
1
-2
0
17
Werder Bremen
Werder Bremen
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
        In diesem Artikel erwähnt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        Bundesliga
        Bundesliga
        Schweiz
        Schweiz