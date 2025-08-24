U21-Nati-Spieler Jaquez fällt mit Knochenbruch aus

Stuttgarts Luca Jaquez musste den Rasen an der Alten Försterei am Samstag nach einem Luftzweikampf kurz vor Schluss verletzt verlassen. Nun vermeldet sein Klub die Diagnose.

1/2 U21-Nati-Spieler Luca Jaquez hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Der VfB Stuttgart bestätigt, dass sich Luca Jaquez am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen hat.

Wie lange der Luzerner Verteidiger ausfällt, ist noch nicht klar. Anfang Woche sind weitere Untersuchungen geplant, um die Vorgehensweise abzustimmen.

Jaquez verletzte sich bei einem Zweikampf in der Luft mit Union-Stürmer Andrej Ilic. Der 22-Jährige konnte nicht mehr weiter spielen und musste das Feld mit einer blutenden Nase in der 88. Minute verlassen.