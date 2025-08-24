DE
FR
Abonnieren

Nach Remis bei St. Pauli
BVB-Goalie Kobel mit Papierkugeln beworfen

Borussia Dortmund mit Goalie Gregor Kobel ist nach dem 3:3 bei St. Pauli bedient. Für den Schweizer kommt es nach der Partie zudem zu unangenehmen Szenen.
Publiziert: 09:29 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Schlechte Laune bei Gregor Kobel nach dem 3:3 bei St. Pauli.
Foto: IMAGO/Henning Rohlfs
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
I0K_6tIf_400x400.png
Marco Mäder und AFP

Nach dem bitteren Rückfall in alte Muster zum Bundesliga-Auftakt überwog bei Borussia Dortmund der Frust. «Wir haben zwei Ziele ausgerufen: Weniger Rote Karten kassieren und auch solche Spiele über die Bühne bringen. Das ist leider wieder nicht gelungen», haderte Torhüter Gregor Kobel nach dem wilden 3:3 beim FC St. Pauli.

Die beiden späten Gegentreffer nach dem Platzverweis gegen den jungen Filippo Mane verhinderten einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit. «Du wirst über die Saison solche Spiele haben, die du vielleicht nicht supergeil kombinierst, aber wichtig ist, dass du sie gewinnst», sagte Kobel. Der Platzverweise sei natürlich ein «Spielbruch» gewesen. Bereits in der vergangene Saison war sechsmal ein BVB-Spieler des Feldes verwiesen worden.

Konfetti auf dem Feld

«Intensität, Laufstärke, Teamgedanke und Zweikampfstärke» seien bei seinem Team nicht ausreichend gewesen, monierte Kobel. Attribute, die den BVB bei seiner Aufholjagd vergangene Saison nach Ansicht des Torhüters stark gemacht hatten.

Nach der Partie steht der BVB-Goalie bei Sky vors Mikrofon. Dabei wird Kobel von Fans mit Papierkugeln beworfen. Mit der Hand muss er diese abwehren. 

Schon vor Anpfiff haben die Anhänger von St. Pauli für Ärger gesorgt – sie schmissen Unmengen an Konfetti aufs Feld. Der Kommentar von BVB-Coach Robert Kovac dazu: «Das irritiert schon ein wenig.»

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
1
6
3
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1
3
3
3
FC Augsburg
FC Augsburg
1
2
3
3
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
9
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
9
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
9
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
9
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
13
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
1
-2
0
15
SC Freiburg
SC Freiburg
1
-2
0
17
Werder Bremen
Werder Bremen
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen