Zweite englische Woche
Wirds mit den Kräften bei St. Gallen wirklich besser?

Nächster Kraftakt oder ausgehende Kräfte? Das ist die grosse Frage beim FC St. Gallen vor dem Knüller gegen YB am Mittwochabend (20.30 Uhr). Hier gehts zum FCSG-Inside.
Publiziert: vor 20 Minuten
Euphorie pur vor einer Woche in St. Gallen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Warum Maassen in Lausanne mit nur einem Punkt zufrieden war
  • «Sehnsucht»: Das sagte Matthias Hüppi im Blick-Interview
  • So düster sieht die Espen-Statistik gegen YB aus – mit Lichtblick
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Wieder ein brisantes Mittwochabendspiel im Kybunpark. Vor sieben Tagen hat St. Gallen vor 17'000 Fans Basel niedergerungen und den Cup-Halbfinal-Einzug geschafft. Nun ist mit YB der nächste Liga-Koloss zu Gast.

Doch abgesehen vom Coup im Cup war der Start ins Jahr für die Espen harzig. Zuerst der Ärger in Winterthur wegen des abgesagten Auftaktspiels, dann drei Spiele ohne Sieg. Trotzdem war Trainer Enrico Maassen nach dem 1:1 in Lausanne nicht angefressen. «In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Kräfte bei uns weniger wurden, auch aufgrund des Spiels am Mittwoch», erklärte er seine Zufriedenheit mit dem Ergebnis. «Diesmal müssen wir mit dem Punkt leben.»

Doch wenn es mit den Resultaten so weitergeht, werden die leisen Meisterträume der St. Galler ziemlich schnell platzen. Denn Thun hat schon 13 Punkte Vorsprung bei einem Spiel mehr.

Die grosse Frage

Obs mit dem Kräftehaushalt bei den St. Gallern jetzt besser wird? Es folgt die zweite englische Woche in Folge. Gegner YB hatte nach den Outs in Cup und Europa League zuletzt mehr Pause. Immerhin kehren bei den Ostschweizern Görtler und Gaal von der Sperre zurück – zwei absolute Stammspieler.

Gesagt ist gesagt

«Es ist eine Sehnsucht, dass wir dieser Stadt und der ganzen Region ein richtig grosses Fussballfest schenken können. Das ist etwas, was uns schon lange umtreibt.» – Das sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi (67) im ausführlichen Blick-Interview. Die Chance, den Cupfinal zu erreichen, ist gross. Und ganz abgeschrieben ist der Meistertitel noch nicht.

Das Hüppi-Interview
Träumen Sie schon von Titeln, Herr Hüppi?
Interview
FCSG-Boss zu Doppel-Titelkampf
«Wir wollen der ganzen Region ein grosses Fussballfest schenken»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Kleine-Bekel; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Gesperrt sind May (Gelbsperre) und Verinac (Rotsperre).

Im Aufbautraining befinden sich Konietzke, Fazliji und Owusu.

Verletzt sind Neziri und Büttiker.

Neben dem Platz

Hockey in der Fussballstadt? Wer in diesen Tagen auf die Website des FCSG geht, findet plötzlich ein grosses Bild von Eishockeyspielern vor. Tatsächlich spannen die Espen mit dem HC Thurgau zusammen. Das Spezialangebot: Die Saisonabo-Besitzer des Fussballklubs erhalten für das Swiss-League-Derby zwischen Thurgau und Chur am 19. Februar in Weinfelden ein Ticket für 10 Franken, inklusive Getränk.

Hast du gewusst, dass...

... St. Gallen in der Super League gegen YB am meisten Niederlagen kassiert? 48 der 81 Duelle gingen verloren. Gegen kein anderes Team fingen die Espen mehr Niederlagen ein.

Mut macht hingegen eine zweite Statistik, die weniger weit zurückreicht: Von den letzten acht Heimspielen gegen YB hat St. Gallen vier gewonnen.

Aufgepasst auf

Aliou Baldé (23) ist torgefährlich geworden. In den letzten sieben Spielen hat der Guineer fünfmal getroffen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden (Spiel gegen Winti ausstehend):

1. Zigi 4,5
2. Görtler 4,4
3. Vogt 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

YB gibt Rätsel auf. Auch das 3:0 gegen den FCZ konnte die Seoane-Elf nicht bestätigen. Es folgte ein 1:1 gegen GC. Wie stehts genau um die Berner? Hier gehts zum YB-Inside.

24

Runde

Di., Luzern – GC, 20.30 Uhr
Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr
Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
9
FC Zürich
FC Zürich
23
-12
25
10
FC Luzern
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
