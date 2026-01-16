Darum gehts
- Ein Schlüsselspieler ist für YB-Duell bei Lausanne noch fraglich
- Omar Janneh wäre bereit – spielt der verheissungsvolle Spanien-Teenie?
- Trainer Zeidler spricht nach Auftaktsieg von Fussball-Psychologie
Lausanne hat am Freitag erfahren, dass es im Februar in der Conference League in Tschechien gegen Sigma Olomouc antreten muss. Aber bevor man an Europa denkt, gibt es in der Super League noch viele Punkte zu holen. Wird Jamie Roche dabei sein? Das ist noch ungewiss, denn der schwedische Mittelfeldspieler ist für das Spiel in Bern gegen YB fraglich.
Wird Omar Janneh (19) bereits am Samstag in der Startelf stehen? Der junge Stürmer von Atlético Madrid ist nun spielberechtigt, und normalerweise würde man ihm Zeit geben, sich einzugewöhnen. Aber Mittelstürmer Theo Bair ist verletzt, und die drei Stürmer, die am Samstag in Genf aufliefen, konnten nicht überzeugen, weder Enzo Kana-Biyik, Nathan Butler-Oyedeji noch Alban Ajdini. Eine Startelf-Nomination von Janneh wäre eine kleine Überraschung, aber Peter Zeidler scheut sich nie, junge Talente einzusetzen.
«Das war natürlich in unseren Köpfen. Plötzlich, mit elf gegen zehn, haben wir etwas zu verlieren, nicht mehr zu gewinnen. Das ist psychologisch. Wir haben darüber in der Umkleidekabine gesprochen, aber wir sind Trainer, keine Psychologen...» – Gezeichnet von Peter Zeidler. Der Deutsche hat wie alle anderen auch bemerkt, dass seine Mannschaft bei elf gegen zehn weniger gut spielte als bei elf gegen elf... In der Vorrunde in St. Gallen hatte Lausanne nach dem Platzverweis von Lukas Görtler noch verloren. In Genf gelang es Lausanne am Mittwoch, zum Start ins 2026 zu gewinnen, ohne dabei gut zu spielen.
Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Custodio, Beloko, Butler-Oyedeji, Lekoueiry; Kana-Biyik, Diakité.
Hamza Abdallah, Muhannad Al Saad, Theo Bair, Gabriel Sigua (alle verletzt). Beyatt Lekoueiry, Jamie Roche (beide fraglich).
Die Lausanner Spieler freuen sich auf Alvyn Sanches, der zum ersten Mal in seinem Leben gegen seinen Heimatverein spielen wird. Die Devise in der Kabine ist klar: keine Geschenke. Nach dem Spiel ist der junge Mittelfeldspieler jedoch in der Gästekabine willkommen, um sein Trikot zu tauschen, sofern gewünscht.
Lausanne in der Super-League-Geschichte seit 2003 erst ein Auswärtsspiel in Bern gegen YB gewonnen hat? Das war ein 3:1 im April 2012. Damals in der Startelf der Berner? Christoph Spycher als Linksverteidiger – mittlerweile ist er Mitbesitzer des Klubs und Chief Sports. Von den restlichen 16 Auftritten gab es für Lausanne 3 Unentschieden und 13 Niederlagen im Wankdorf.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Beyatt Lekoueiry (20) hat seine beiden Spielsperren nach der Roten Karte vom 14. Dezember abgesessen und steht eventuell wieder zur Verfügung – er ist vor der Partie als fraglich gemeldet. Gemäss den Fussball-Professoren des CIES in Neuchâtel gehört der junge Mauretanier zu den pressing-resistentesten U21-Spieler. Die Studie wurde in 52 Ligen bei Spielern mit regelmässiger Einsatzzeit durchgeführt. An der Spitze steht Noah Nartey (20) von Bröndby Kopenhagen.
Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:
- Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)
- Letica 4,3
- Roche 4,2
Hier gehts zu allen Lausanner Noten.
Lukas Fähndrich.
«Stimmt, wir wollen Rache!» Von YB-Schlüsselspieler Edimilson Fernandes vor dem Comeback eine Ansage. Auch weitere Berner sinnen auf eine Revanche nach der 0:5-Klatsche in Lausanne in der Vorrunde. Hier erscheint das YB-Inside.
Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10