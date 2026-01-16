DE
Zeidler für Überraschung gut
Steht der neue Spanien-Teenie gleich in Lausanne-Elf?

Grosse Hürde für Lausanne nach dem Auftaktsieg ins Jahr 2026: Das Auswärtsspiel gegen YB steht am Samstagabend (20.30 Uhr) an. Im Wankdorf hat Lausanne seit der Jahrtausendwende erst einmal gewonnen! Zusätzlich steht Alvyn Sanches, der Stolz der Waadtländer, gegenüber.
Publiziert: vor 56 Minuten
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Spanischer U19-Nationalspieler mit der Nummer 9: Omar Janneh. Ein Bild vom Juni 2025.
Darum gehts

  • Ein Schlüsselspieler ist für YB-Duell bei Lausanne noch fraglich
  • Omar Janneh wäre bereit – spielt der verheissungsvolle Spanien-Teenie?
  • Trainer Zeidler spricht nach Auftaktsieg von Fussball-Psychologie
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne hat am Freitag erfahren, dass es im Februar in der Conference League in Tschechien gegen Sigma Olomouc antreten muss. Aber bevor man an Europa denkt, gibt es in der Super League noch viele Punkte zu holen. Wird Jamie Roche dabei sein? Das ist noch ungewiss, denn der schwedische Mittelfeldspieler ist für das Spiel in Bern gegen YB fraglich.

Die grosse Frage

Wird Omar Janneh (19) bereits am Samstag in der Startelf stehen? Der junge Stürmer von Atlético Madrid ist nun spielberechtigt, und normalerweise würde man ihm Zeit geben, sich einzugewöhnen. Aber Mittelstürmer Theo Bair ist verletzt, und die drei Stürmer, die am Samstag in Genf aufliefen, konnten nicht überzeugen, weder Enzo Kana-Biyik, Nathan Butler-Oyedeji noch Alban Ajdini. Eine Startelf-Nomination von Janneh wäre eine kleine Überraschung, aber Peter Zeidler scheut sich nie, junge Talente einzusetzen.

Gesagt ist gesagt

«Das war natürlich in unseren Köpfen. Plötzlich, mit elf gegen zehn, haben wir etwas zu verlieren, nicht mehr zu gewinnen. Das ist psychologisch. Wir haben darüber in der Umkleidekabine gesprochen, aber wir sind Trainer, keine Psychologen...» – Gezeichnet von Peter Zeidler. Der Deutsche hat wie alle anderen auch bemerkt, dass seine Mannschaft bei elf gegen zehn weniger gut spielte als bei elf gegen elf... In der Vorrunde in St. Gallen hatte Lausanne nach dem Platzverweis von Lukas Görtler noch verloren. In Genf gelang es Lausanne am Mittwoch, zum Start ins 2026 zu gewinnen, ohne dabei gut zu spielen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Custodio, Beloko, Butler-Oyedeji, Lekoueiry; Kana-Biyik, Diakité.

Wer fehlt?

Hamza Abdallah, Muhannad Al Saad, Theo Bair, Gabriel Sigua (alle verletzt). Beyatt Lekoueiry, Jamie Roche (beide fraglich).

Neben dem Platz

Die Lausanner Spieler freuen sich auf Alvyn Sanches, der zum ersten Mal in seinem Leben gegen seinen Heimatverein spielen wird. Die Devise in der Kabine ist klar: keine Geschenke. Nach dem Spiel ist der junge Mittelfeldspieler jedoch in der Gästekabine willkommen, um sein Trikot zu tauschen, sofern gewünscht.

Hast du gewusst, dass...

Lausanne in der Super-League-Geschichte seit 2003 erst ein Auswärtsspiel in Bern gegen YB gewonnen hat? Das war ein 3:1 im April 2012. Damals in der Startelf der Berner? Christoph Spycher als Linksverteidiger – mittlerweile ist er Mitbesitzer des Klubs und Chief Sports. Von den restlichen 16 Auftritten gab es für Lausanne 3 Unentschieden und 13 Niederlagen im Wankdorf.

Aufgepasst auf

Beyatt Lekoueiry (20) hat seine beiden Spielsperren nach der Roten Karte vom 14. Dezember abgesessen und steht eventuell wieder zur Verfügung – er ist vor der Partie als fraglich gemeldet. Gemäss den Fussball-Professoren des CIES in Neuchâtel gehört der junge Mauretanier zu den pressing-resistentesten U21-Spieler. Die Studie wurde in 52 Ligen bei Spielern mit regelmässiger Einsatzzeit durchgeführt. An der Spitze steht Noah Nartey (20) von Bröndby Kopenhagen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

  1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)
  2. Letica 4,3
  3. Roche 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

«Stimmt, wir wollen Rache!» Von YB-Schlüsselspieler Edimilson Fernandes vor dem Comeback eine Ansage. Auch weitere Berner sinnen auf eine Revanche nach der 0:5-Klatsche in Lausanne in der Vorrunde. Hier erscheint das YB-Inside.

«Natürlich ist die 0:5-Niederlage noch in unseren Köpfen»
1:36
Keller vor Lausanne-Spiel:«Natürlich ist die 0:5-Niederlage noch in unseren Köpfen»
20

Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr

