Beim schmeichelhaften Sieg von Lausanne sind Goalie Letica und Innenverteidiger Mouanga wie so oft die herausragenden Figuren in der Abwehr. Linksverteidiger Fofana schiesst den Siegtreffer per Freistoss und ist auf seiner linken Seite sehr aktiv. Im Sturm bleibt Alban Ajdini blass, während Butler-Oyedeji und Mollet sich nur sehr sporadisch in Szene setzen können.

Hinweis: Kana Biyik bis 46., Sow bis 46., Ajdini bis 58. Butler-Oyedeji bis 74. Beloko bis 92. Minute. – Traoré und Okoh ab 46., Diakité ab 58.. N'Diaye ab 74. und Poaty ab 92. (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Timothé Cognat zeigte eine gute Leistung im Mittelfeld und scheut keine Mühe, als Servette in Unterzahl spielt, die Lücken zu schliessen. Die Abwehr spielt insgesamt stark, und Goalie Joël Mall kann beim Gegentor nichts ausrichten. Florian Ayé, der 8-Tore-Stürmer des letzten Herbsts, erlebt als Joker hingegen einen äusserst unglücklichen Abend. Er lenkt den Lausanne-Freistoss zur Entscheidung ins eigene Tor ab. Stürmer Samuel Mraz ist viel zu unauffällig, um in der Notengebung genügend zu sein. Fast zu auffällig hingegen ist der junge Mardochée Miguel. Der 18-Jährige hat bei seinem Startelf-Debüt zwar einen guten Start ins Spiel, fliegt mit Gelb-Rot nach 37 Minuten allerdings vom Platz – aufgrund einer glasklaren Schwalbe. Ein Albtraum.

Hinweis: Fomba bis 46., Mraz bis 61., Mazikou bis 80., Morandi bis 88. Minute. – Allix ab 46., Ayé ab 61.. Guillemenot ab 80., Morandi ab 88 (beide zu kurz für eine Bewertung).

