DE
FR
Abonnieren
Servette-Youngster (18) fliegt mit billiger Flugeinlage vom Platz
3:26
Highlights im Video:Servette-Youngster (18) fliegt mit billiger Flugeinlage vom Platz

Lausanne-Noten zum Derbysieg
Verteidigung und Goalie belohnt – ein Stürmer ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:0-Auswärtssieg von Lausanne gegen Servette im Léman-Derby zum Auftakt der Fussballjahres 2026.
Publiziert: 14.01.2026 um 23:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/7
Die eine Schlüsselszene: Servette-.Joker Ayé (l.) lenkt den Fofana-Freistoss kurz nach der Einwechslung ins eigene Tor ab.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Thomas Freiburghaus

Beim schmeichelhaften Sieg von Lausanne sind Goalie Letica und Innenverteidiger Mouanga wie so oft die herausragenden Figuren in der Abwehr. Linksverteidiger Fofana schiesst den Siegtreffer per Freistoss und ist auf seiner linken Seite sehr aktiv. Im Sturm bleibt Alban Ajdini blass, während Butler-Oyedeji und Mollet sich nur sehr sporadisch in Szene setzen können.

Hinweis: Kana Biyik bis 46., Sow bis 46., Ajdini bis 58. Butler-Oyedeji bis 74. Beloko bis 92. Minute. – Traoré und Okoh ab 46., Diakité ab 58.. N'Diaye ab 74. und Poaty ab 92. (beide zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Timothé Cognat zeigte eine gute Leistung im Mittelfeld und scheut keine Mühe, als Servette in Unterzahl spielt, die Lücken zu schliessen. Die Abwehr spielt insgesamt stark, und Goalie Joël Mall kann beim Gegentor nichts ausrichten. Florian Ayé, der 8-Tore-Stürmer des letzten Herbsts, erlebt als Joker hingegen einen äusserst unglücklichen Abend. Er lenkt den Lausanne-Freistoss zur Entscheidung ins eigene Tor ab. Stürmer Samuel Mraz ist viel zu unauffällig, um in der Notengebung genügend zu sein. Fast zu auffällig hingegen ist der junge Mardochée Miguel. Der 18-Jährige hat bei seinem Startelf-Debüt zwar einen guten Start ins Spiel, fliegt mit Gelb-Rot nach 37 Minuten allerdings vom Platz – aufgrund einer glasklaren Schwalbe. Ein Albtraum.

Hinweis: Fomba bis 46., Mraz bis 61., Mazikou bis 80., Morandi bis 88. Minute. – Allix ab 46., Ayé ab 61.. Guillemenot ab 80., Morandi ab 88 (beide zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League