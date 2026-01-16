DE
Playoffs ausgelost
Nächster Lausanner Conference-League-Gegner kommt aus Tschechien

Nun ist klar, welche Hürde Lausanne-Sport auf dem Weg in den Achtelfinal der Conference League nehmen muss: Das Team von Peter Zeidler bekommt es mit Sigma Olomouc zu tun.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Lausanne setzt seine europäische Saison gegen Sigma Olomouc fort. Die Tschechen werden als Gegner Lausannes für die Conference-Leauge-Playoffs gezogen.
Foto: UEFA via Getty Images
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Mit Rang 9 in der Ligaphase der Conference League hat Lausanne den Sprung in die Playoffs geschafft. Damit war schon vor der Auslosung vom Freitag klar: Gegner der Zeidler-Equipe in der Zwischenrunde auf dem Weg in den Achtelfinal würde entweder der bosnische Vertreter Zrinjski Mostar oder Sigma Olomouc aus Tschechien sein. Die beiden Teams haben die Vorrunde auf den Rängen 23 und 24 abgeschlossen.

Den Waadtländern am Freitagmittag in Nyon schliesslich zugelost worden ist Sigma Olomouc. Der Verein aus der Stadt Olmütz im Osten Tschechiens liegt derzeit auf Rang 8 der heimischen Meisterschaft. Lausanne muss am 19. Februar zuerst auswärts antreten, ehe das Rückspiel am 26. Februar im heimischen Stade de la Tuilière steigt. Dieser Spielplan wird von der Uefa aber erst Ende Januar endgültig bestätigt.

Sollte Lausanne die Playoffs überstehen, könnte es im Achtelfinal zum Duell mit Urs Fischers Mainz kommen. Die andere Option ist AEK Larnaka aus Zypern. Die Auslosung dieser Begegnung findet dann am 27. Februar statt.

Mit Crystal Palace und Fiorentina treten auch zwei Teams aus Europas Top-Fünf-Ligen in den Conference-League-Playoffs an. Der Premier-League-Klub bekommt es dabei mit Zrinjski Mostar zu tun. Fiorentina, das in der Serie A derzeit auf einem Abstiegsplatz liegt, tritt gegen Jagiellonia Bialystok aus Polen an.

