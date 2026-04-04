Sandro Lauper ist der wichtigste Mann der neuen YB-Stabilität. Auf ein Verpassen eines europäischen Platzes hat er absolut keine Lust. Was im Fall einer Niederlage in Basel droht. Aber wäre er nächste Saison überhaupt noch bei YB?

Alain Kunz Reporter Fussball

Der März war ein für YB in dieser Saison ungewöhnlich ergiebiger Monat: Es resultierten zehn Punkte aus fünf Spielen. Das alles begann mit einem 3:0 gegen den FCZ. Und mit Sandro Lauper als Abwehrchef. Seither hat der Konolfinger jede Sekunde gespielt. «Wir haben in den Trainings einiges angepasst und begehen nicht mehr so krasse Eigenfehler», erklärt er die wiedergewonnene Stabilität, nachdem die YB-Defensive zuvor löchrig gewesen war wie noch nie.

«Aber es wurde auch Zeit, auf einen besseren Weg zu kommen», führt er in seiner unnachahmlich trockenen Art fort. «Auch wegen viel weniger Verletzten und Roten Karten haben wir endlich eine Formation gefunden. Wenn man eingespielt ist, performt man besser. Das sieht man bestens am Beispiel Sion. Die Walliser starten gefühlt immer mit der gleichen Elf. Und doch: Bei uns bleibt weiterhin viel Raum zur Verbesserung.»

Keine drei Siege in Serie hat YB hingekriegt – unglaublich!

Denn YB hat auf dem Papier wohl die beste Mannschaft. Etwas, das Lauper nicht abstreitet. «Aber wir müssen nicht lange darüber reden, wer diese Saison als Team am besten ist. Das zeigt die Tabelle. Und das sind nicht wir. Wir haben es nicht mal geschafft, drei Siege aneinanderzureihen. Diese Statistik sagt viel aus.»

Auch im März klappte das nicht. Weshalb YB sein Europa-Schicksal, kaum hatte man es in den eigenen Händen, mit dem 1:1 gegen Lugano wieder aus denselben gegeben hat. Eine Niederlage in Basel – und der Rückstand auf den Meister betrüge neun Punkte. Dieses ist also ein Endspiel. «Die grosse Bedeutung dieses Spiels ist uns sehr wohl bewusst», bestätigt der frischgebackene Familienvater. «Um neun Punkte aufzuholen, müsste alles stimmen, vieles für uns laufen. Aber oft, wenn die Spiele besonders wichtig waren, haben wir zuletzt gewonnen. So, als es gegen Luzern und Lausanne um den Einzug in die Championship Group ging. Generell haben wir zudem gegen die Teams vor uns besser performt.» Es gibt also durchaus positiv stimmende Vorzeichen für Gelbschwarz. «Auf jeden Fall müssen wir alles daransetzen, die Chance auf Platz drei zu wahren.»

YB ohne Europa wäre komisch

Ein Verpassen des internationalen Geschäfts würde Lauper ziemlich stinken, das spürt man. «Das wäre ganz komisch. Zudem würde ich die Reisen vermissen.» Und davon hat er einige gemacht. Er ist mit 22 Einsätzen Champions-League-Rekordspieler von YB. Dazu kommen 13 in der Europa League und neun in Qualifikationen. Es wäre erst das zweite Mal, dass YB seit Einführung der Super League 2003 das europäische Geschäft verpassen würde. Das erste war 2013. Doch Lauper macht eine andere Rechnung: «Für mich zählen nur Gruppen- oder Ligaphasen. Und die haben wir 2022 verpasst, als wir an Anderlecht hängengeblieben sind.»

Doch: Wird das Lauper überhaupt kümmern müssen? Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der 29-Jährige sich im Sommer einem anderen Klub anschliesst. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Es bleibt also noch ein Jahr. Da gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten. Die erste ist: Es kommt zu einer vorzeitigen Verlängerung.

Der Zeitpunkt fürs Ausland wäre geeignet

Die zweite: Wenn der Klub einen derart verdienstvollen Spieler nicht ablösefrei verlieren will, so muss er im Sommer transferiert werden. Zumal es auch von der Familienplanung her ein problemloser Zeitpunkt wäre, ist doch Laupers Tochter erst fünf Monate jung, also noch lange nicht im Kindergarten- oder Schulalter. Der Spieler selbst, der derzeit Betriebsökonomie/Sportmanagement studiert, sagt zu diesen Szenarien: «Ich bin entspannt. Wir werden uns in nächster Zeit bestimmt zusammensetzen und über die Zukunft diskutieren.»