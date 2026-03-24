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«Man sieht seine Spielfreude auf dem Platz»
1:00
Yakin über Rückkehrer Sanches:«Man sieht seine Spielfreude auf dem Platz»

Alvyn Sanches ist zurück in der Nati
«YB? Ich mache mir über die Zukunft nicht zu viele Gedanken»

Im März 2025 hat sich Alvyn Sanches (23) während seines Länderspiel-Debüts das Kreuzband gerissen. Nun ist der YB-Offensivspieler das erste Mal wieder Teil der Nati.
Publiziert: 14:34 Uhr
|
Aktualisiert: 14:54 Uhr
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1/10
Alvyn Sanches ist zum zweiten Mal für die Nati aufgeboten worden.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alvyn Sanches kehrt ein Jahr nach Kreuzbandriss in die Nati zurück
  • Sanches erzielte seit Oktober neun Tore und fünf Vorlagen für YB
  • YB-Vertrag bis 2029, schliesst Sommerwechsel aus, bleibt für Schweiz spielberechtigt
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Lucas Werder und Toto Marti

Daran besteht nicht der geringste Zweifel: Hätte sich Alvyn Sanches (23) bei seinem Länderspieldebüt gegen Nordirdland (1:1) im März 2025 nicht das Kreuzband gerissen, würde der Offensivspieler in dieser Saison ganz sicher nicht für YB auflaufen. Gerade einmal 22 Minuten stand er in Belfast auf dem Platz, als er nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Seitenlinie liegenblieb. Statt in eine europäische Top-Liga zu wechseln, schuftete der Lausanner monatelang an seinem Comeback.

Genau ein Jahr nach seiner Verletzung kehrt Sanches für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen zurück in die Nati. Das Aufgebot ist die logische Folge seiner überragenden Leistungen der vergangenen Wochen. Obwohl er erst seit Ende Oktober wieder auf dem Fussballplatz steht, hat er in dieser Super-League-Saison bereits neun Tore und fünf Vorlagen angehäuft. «Ich habe mir nach der Verletzung gesagt, dass ich stärker als davor zurückkommen möchte», erzählt Sanches am Dienstag im Nati-Camp in Horben (D). «Das ist mir dank harter Arbeit gelungen.»

Keine Wechselgedanken für den Sommer

Trotz seiner beeindruckenden Rückkehr sehen die Zukunftspläne des Offensivjuwels anders aus als noch vor einem Jahr. Damals liess Sanches verlauten, dass er am liebsten nach Spanien wechseln würde. «Mein Traum ist es, eines Tages für Barcelona zu spielen», so der Mittelfeldspieler. Inzwischen schliesst er aber nicht aus, auch über den Sommer hinaus in Bern zu spielen. Sanches: «Ich habe bei YB einen Vertrag bis 2029 und mache mir über meine Zukunft nicht allzu viele Gedanken.»

Das gilt nicht nur für die Wahl seines Klubs, sondern auch die Nationalmannschaft. Weil Sanches die komplette WM-Quali verletzungsbedingt verpasst hat, könnte er noch immer für Portugal oder sein Geburtsland Frankreich auflaufen. Frühestens bei einem Einsatz im ersten WM-Spiel gegen Katar am 13. Juni wäre der Waadtländer festgespielt. Im Dezember hat Sanches im Blick-Interview einen Nationenwechsel aber ausgeschlossen. «Ganz sicher nicht. Ich habe mich für die Schweiz entschieden», so der YB-Star. 

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
BSC Young Boys
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