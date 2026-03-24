Im März 2025 hat sich Alvyn Sanches (23) während seines Länderspiel-Debüts das Kreuzband gerissen. Nun ist der YB-Offensivspieler das erste Mal wieder Teil der Nati.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alvyn Sanches kehrt ein Jahr nach Kreuzbandriss in die Nati zurück

Sanches erzielte seit Oktober neun Tore und fünf Vorlagen für YB

YB-Vertrag bis 2029, schliesst Sommerwechsel aus, bleibt für Schweiz spielberechtigt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daran besteht nicht der geringste Zweifel: Hätte sich Alvyn Sanches (23) bei seinem Länderspieldebüt gegen Nordirdland (1:1) im März 2025 nicht das Kreuzband gerissen, würde der Offensivspieler in dieser Saison ganz sicher nicht für YB auflaufen. Gerade einmal 22 Minuten stand er in Belfast auf dem Platz, als er nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Seitenlinie liegenblieb. Statt in eine europäische Top-Liga zu wechseln, schuftete der Lausanner monatelang an seinem Comeback.

Genau ein Jahr nach seiner Verletzung kehrt Sanches für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen zurück in die Nati. Das Aufgebot ist die logische Folge seiner überragenden Leistungen der vergangenen Wochen. Obwohl er erst seit Ende Oktober wieder auf dem Fussballplatz steht, hat er in dieser Super-League-Saison bereits neun Tore und fünf Vorlagen angehäuft. «Ich habe mir nach der Verletzung gesagt, dass ich stärker als davor zurückkommen möchte», erzählt Sanches am Dienstag im Nati-Camp in Horben (D). «Das ist mir dank harter Arbeit gelungen.»

Keine Wechselgedanken für den Sommer

Trotz seiner beeindruckenden Rückkehr sehen die Zukunftspläne des Offensivjuwels anders aus als noch vor einem Jahr. Damals liess Sanches verlauten, dass er am liebsten nach Spanien wechseln würde. «Mein Traum ist es, eines Tages für Barcelona zu spielen», so der Mittelfeldspieler. Inzwischen schliesst er aber nicht aus, auch über den Sommer hinaus in Bern zu spielen. Sanches: «Ich habe bei YB einen Vertrag bis 2029 und mache mir über meine Zukunft nicht allzu viele Gedanken.»

Das gilt nicht nur für die Wahl seines Klubs, sondern auch die Nationalmannschaft. Weil Sanches die komplette WM-Quali verletzungsbedingt verpasst hat, könnte er noch immer für Portugal oder sein Geburtsland Frankreich auflaufen. Frühestens bei einem Einsatz im ersten WM-Spiel gegen Katar am 13. Juni wäre der Waadtländer festgespielt. Im Dezember hat Sanches im Blick-Interview einen Nationenwechsel aber ausgeschlossen. «Ganz sicher nicht. Ich habe mich für die Schweiz entschieden», so der YB-Star.

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