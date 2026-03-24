Nach überstandener Verletzungspause stand Granit Xhaka für Sunderland wieder 90 Minuten auf dem Platz. In der Nati könnte der Captain zumindest eine kleine Pause bekommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sunderland gewinnt zweites Derby gegen Newcastle 2:1 durch Brobbeys spätes Tor

Granit Xhaka spielt nach Verletzung 90 Minuten, lobt Team emotional online

In 81 Tagen startet die WM, Yakin plant Xhakas Einsatzzeit vorsichtig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Fragt man die Fans des AFC Sunderland nach den wichtigsten Spielen des Jahres, erhält man eine eindeutige Antwort: die beiden Derbys gegen den verhassten Rivalen Newcastle United. Viel besser könnte die Saison des Aufsteigers also gar nicht laufen. Nachdem Sunderland bereits das erste Premier-League-Aufeinandertreffen gegen die Magpies seit fast zehn Jahren für sich entscheiden konnte, geht am Sonntag auch das zweite Duell an den Klub von Granit Xhaka (33).

Stürmer Brian Brobbey sorgt mit seinem Tor zum 2:1 in der 90. Minute nicht nur für den spätesten Siegestreffer in der Geschichte des Tyne-Wear-Derbys, sondern auch für einen emotionalen Social-Media-Post seines Captains. «Das hier bedeutet alles», schreibt Xhaka nach der Partie auf Instagram. Für den Nati-Captain war es der zweite Einsatz in Folge über 90 Minuten, nachdem er aufgrund einer Knöchelverletzung vier Spiele verpasst hatte.

«Werden absprechen, wie lange er spielt»

Murat Yakin freut sich, dass Xhaka wieder auf dem Platz steht. «Ich habe einen intensiven Austausch mit Granit. Ich mache mir keine Sorgen, er kennt seinen Körper», so der Nati-Trainer über die Verletzung seines Leaders. Xhaka sei ein Kämpfer, der bei körperlichen Beschwerden auch mal auf die Zähne beissen könne, findet Yakin. So wie beispielsweise im EM-Viertelfinal 2024, als der Mittelfeldspieler gegen England trotz eines Muskelfaserrisses 120 Minuten lang auf dem Platz stand.

So weit soll es in den beiden Testspielen am Freitag gegen Deutschland und am nächsten Dienstag gegen Norwegen aber nicht kommen. Zwar sagt Yakin, dass er seinen Captain brauche und dieser gerne beide Partien bestreiten möchte. «Aber wie lange er spielen wird, werden wir noch absprechen», so der Nati-Coach.

Anders als in der WM-Quali, in der Xhaka mit Ausnahme des letzten Spiels gegen den Kosovo (1:1) in jedem Spiel über die volle Distanz zum Einsatz gekommen ist, könnte seine Spielzeit in Basel und Oslo kürzer ausfallen. Schliesslich weiss Yakin, dass er auf einen Xhaka in Topform angewiesen ist, wenn es in 81 Tagen im WM-Auftaktspiel gegen Katar geht. Auch deshalb darf der Rekordspieler genau wie seine Teamkollegen, die am Sonntag mit ihren Klubs im Einsatz gestanden sind, das erste Nati-Training am Montagabend auslassen.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos