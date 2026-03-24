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Nati-Stars treffen im Breisgau ein
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Ndoye mit stylischer Brille:Nati-Stars treffen im Breisgau ein

«Er kennt seinen Körper»
Wie fit ist Nati-Captain Granit Xhaka?

Nach überstandener Verletzungspause stand Granit Xhaka für Sunderland wieder 90 Minuten auf dem Platz. In der Nati könnte der Captain zumindest eine kleine Pause bekommen.
Publiziert: 11:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Granit Xhaka rückt ins erste Nati-Camp des WM-Jahrs ein.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sunderland gewinnt zweites Derby gegen Newcastle 2:1 durch Brobbeys spätes Tor
  • Granit Xhaka spielt nach Verletzung 90 Minuten, lobt Team emotional online
  • In 81 Tagen startet die WM, Yakin plant Xhakas Einsatzzeit vorsichtig
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Lucas WerderReporter Fussball

Fragt man die Fans des AFC Sunderland nach den wichtigsten Spielen des Jahres, erhält man eine eindeutige Antwort: die beiden Derbys gegen den verhassten Rivalen Newcastle United. Viel besser könnte die Saison des Aufsteigers also gar nicht laufen. Nachdem Sunderland bereits das erste Premier-League-Aufeinandertreffen gegen die Magpies seit fast zehn Jahren für sich entscheiden konnte, geht am Sonntag auch das zweite Duell an den Klub von Granit Xhaka (33).

Stürmer Brian Brobbey sorgt mit seinem Tor zum 2:1 in der 90. Minute nicht nur für den spätesten Siegestreffer in der Geschichte des Tyne-Wear-Derbys, sondern auch für einen emotionalen Social-Media-Post seines Captains. «Das hier bedeutet alles», schreibt Xhaka nach der Partie auf Instagram. Für den Nati-Captain war es der zweite Einsatz in Folge über 90 Minuten, nachdem er aufgrund einer Knöchelverletzung vier Spiele verpasst hatte.

«Werden absprechen, wie lange er spielt»

Murat Yakin freut sich, dass Xhaka wieder auf dem Platz steht. «Ich habe einen intensiven Austausch mit Granit. Ich mache mir keine Sorgen, er kennt seinen Körper», so der Nati-Trainer über die Verletzung seines Leaders. Xhaka sei ein Kämpfer, der bei körperlichen Beschwerden auch mal auf die Zähne beissen könne, findet Yakin. So wie beispielsweise im EM-Viertelfinal 2024, als der Mittelfeldspieler gegen England trotz eines Muskelfaserrisses 120 Minuten lang auf dem Platz stand.

So weit soll es in den beiden Testspielen am Freitag gegen Deutschland und am nächsten Dienstag gegen Norwegen aber nicht kommen. Zwar sagt Yakin, dass er seinen Captain brauche und dieser gerne beide Partien bestreiten möchte. «Aber wie lange er spielen wird, werden wir noch absprechen», so der Nati-Coach.

Anders als in der WM-Quali, in der Xhaka mit Ausnahme des letzten Spiels gegen den Kosovo (1:1) in jedem Spiel über die volle Distanz zum Einsatz gekommen ist, könnte seine Spielzeit in Basel und Oslo kürzer ausfallen. Schliesslich weiss Yakin, dass er auf einen Xhaka in Topform angewiesen ist, wenn es in 81 Tagen im WM-Auftaktspiel gegen Katar geht. Auch deshalb darf der Rekordspieler genau wie seine Teamkollegen, die am Sonntag mit ihren Klubs im Einsatz gestanden sind, das erste Nati-Training am Montagabend auslassen.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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Sunderland
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Schweiz
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