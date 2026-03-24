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Mit 35 Jahren erstmals dabei
England-Goalie storniert für Tuchel die Familienferien

Das Aufgebot von Jason Steele in die englische Nationalmannschaft sorgt für Aufsehen. Der Goalie, der seine Karriere einst fast wegen psychischer Probleme beendet hat, ist mit 35 Jahren erstmals dabei. Für seinen Traum mussten sogar die Familienferien dran glauben.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Brighton-Goalie Jason Steele steht im Alter von 35 Jahren erstmals im Kader der englischen Nationalmannschaft.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nicht weniger als 35 Namen hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) für die beiden Testspiele gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März) aufgeboten. Einer der fünf Goalies sticht dabei besonders ins Auge: Jason Steele, Ersatztorhüter bei Brighton, steht zum ersten Mal im Kader der Three Lions – und das im stolzen Fussballeralter von 35 Jahren. Er musste kurzerhand sogar seine Ferienpläne ändern. 

«Ich war immer sehr stolz, mein Land zu vertreten. Ich hatte das Glück, das in der Jugend von 15 bis 21 tun zu können», sagte der 33-fache Junioren-Nationalspieler nach dem 2:1-Sieg gegen Liverpool am Wochenende. 

Nach diesem wurde er von seinen Teamkollegen vor die Fans gezogen. Er sollte sich den Applaus für sein erstes Aufgebot abholen. Im Mittelpunkt steht er bei den Südengländern nämlich selten. Nur 35-mal stand er in der Premier League im Einsatz, die einzigen Spiele seiner Karriere im englischen Oberhaus. Aktuell spielt er nur in den Cupwettbewerben. 

Familienferien abgesagt

Mit einer Berufung ins Nationalteam hatte Steele nicht gerechnet. Um seinen Traum zu verwirklichen, muss er nun sogar die Familienferien absagen. «Meine Frau wird sich um all das kümmern, macht euch keine Sorgen. Kein Geld der Welt hätte mich von der Nationalmannschaft abhalten können», erklärte er am Wochenende. 

Nachdem sein Aufgebot bekanntgeworden war, sprach der Goalie auch mit seinen zwei Ex-Coaches Roberto De Zerbi (46) und Ben Roberts (50). Ersterer trainierte Steele zwischen 2022 und 2024 bei Brighton und setzte Steele als Stammgoalie ein. Roberts war sein Torwarttrainer in seinen ersten drei Saisons bei Brighton, für das er seit 2018 spielt. «Es gibt zwei Menschen, die meine Karriere massgeblich geprägt haben», sagte Steele. «Besondere Menschen, die vieles erkennen, was nicht viele Menschen in einem Fussballer und einem Menschen sehen. Das werde ich für immer in Ehren halten.»

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2018 hätte er seine Karriere fast beendet

Beinahe hätte Steele, der in der Öffentlichkeit über seine psychischen Probleme sprach, seine Karriere schon mit 27 beendet. «Ich war bereit aufzuhören», sagte er vergangenes Jahr in einem Interview über sein schwieriges Jahr bei Sunderland, in dem der Klub in die dritte Liga abstieg. Dass das Team damals für die Netflix-Doku «Sunderland till I Die» von einem Filmteam begleitet wurde, habe die Situation zusätzlich erschwert. «Ich habe mir die Sendung nie angeschaut.»

Steele biss sich durch und wird nun mit der Berufung in die Nationalmannschaft belohnt. Und wer weiss: Vielleicht fährt er am Ende sogar zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika. «Er könnte als Trainingsgoalie mitfahren, wie Tom Heaton (39) an der Euro 2024», spekuliert die «Sun». 

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17
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