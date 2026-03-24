Das Aufgebot von Jason Steele in die englische Nationalmannschaft sorgt für Aufsehen. Der Goalie, der seine Karriere einst fast wegen psychischer Probleme beendet hat, ist mit 35 Jahren erstmals dabei. Für seinen Traum mussten sogar die Familienferien dran glauben.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nicht weniger als 35 Namen hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) für die beiden Testspiele gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März) aufgeboten. Einer der fünf Goalies sticht dabei besonders ins Auge: Jason Steele, Ersatztorhüter bei Brighton, steht zum ersten Mal im Kader der Three Lions – und das im stolzen Fussballeralter von 35 Jahren. Er musste kurzerhand sogar seine Ferienpläne ändern.

«Ich war immer sehr stolz, mein Land zu vertreten. Ich hatte das Glück, das in der Jugend von 15 bis 21 tun zu können», sagte der 33-fache Junioren-Nationalspieler nach dem 2:1-Sieg gegen Liverpool am Wochenende.

Nach diesem wurde er von seinen Teamkollegen vor die Fans gezogen. Er sollte sich den Applaus für sein erstes Aufgebot abholen. Im Mittelpunkt steht er bei den Südengländern nämlich selten. Nur 35-mal stand er in der Premier League im Einsatz, die einzigen Spiele seiner Karriere im englischen Oberhaus. Aktuell spielt er nur in den Cupwettbewerben.

Familienferien abgesagt

Mit einer Berufung ins Nationalteam hatte Steele nicht gerechnet. Um seinen Traum zu verwirklichen, muss er nun sogar die Familienferien absagen. «Meine Frau wird sich um all das kümmern, macht euch keine Sorgen. Kein Geld der Welt hätte mich von der Nationalmannschaft abhalten können», erklärte er am Wochenende.

Nachdem sein Aufgebot bekanntgeworden war, sprach der Goalie auch mit seinen zwei Ex-Coaches Roberto De Zerbi (46) und Ben Roberts (50). Ersterer trainierte Steele zwischen 2022 und 2024 bei Brighton und setzte Steele als Stammgoalie ein. Roberts war sein Torwarttrainer in seinen ersten drei Saisons bei Brighton, für das er seit 2018 spielt. «Es gibt zwei Menschen, die meine Karriere massgeblich geprägt haben», sagte Steele. «Besondere Menschen, die vieles erkennen, was nicht viele Menschen in einem Fussballer und einem Menschen sehen. Das werde ich für immer in Ehren halten.»

2018 hätte er seine Karriere fast beendet

Beinahe hätte Steele, der in der Öffentlichkeit über seine psychischen Probleme sprach, seine Karriere schon mit 27 beendet. «Ich war bereit aufzuhören», sagte er vergangenes Jahr in einem Interview über sein schwieriges Jahr bei Sunderland, in dem der Klub in die dritte Liga abstieg. Dass das Team damals für die Netflix-Doku «Sunderland till I Die» von einem Filmteam begleitet wurde, habe die Situation zusätzlich erschwert. «Ich habe mir die Sendung nie angeschaut.»

Steele biss sich durch und wird nun mit der Berufung in die Nationalmannschaft belohnt. Und wer weiss: Vielleicht fährt er am Ende sogar zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika. «Er könnte als Trainingsgoalie mitfahren, wie Tom Heaton (39) an der Euro 2024», spekuliert die «Sun».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos