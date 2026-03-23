Erstmals im neuen Jahr rückt die Nati ins Camp ein. Auch mit dabei: Noah Okafor, der am Montag nachnominiert wird und somit erstmals seit 16 Monaten wieder im Kader steht. Nati-Direktor Pierluigi Tami nennt an der Pressekonferenz die Gründe dazu.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Erstmals im WM-Jahr 2026 ist die Nati zusammen ins Camp gerückt. Im deutschen Horben versammeln sich die Spieler und der Staff. Die Nati testet am Freitag (20.45 Uhr) gegen Deutschland und am Dienstag, 31. März (18 Uhr), gegen Norwegen.

Am Montagnachmittag gibt Pierluigi Tami Auskunft zu den Testspielen und zum ersten Zusammenzug des Jahres. Der Nati-Direktor freut sich dabei, sich mit solchen starken Gegnern messen zu dürfen. «Es sind zwei der besten Mannschaften von Europa. Norwegen hat seine Stärken in der Qualifikation gezeigt, Deutschland hat Fortschritte gemacht», so Tami. Das helfe der Mannschaft, die eigene Spielidee zu bestätigen und gegen die besten etwas lernen zu können.

Erstmals seit November 2024 steht Noah Okafor für die beiden Testspiele wieder im Aufgebot. Er rückt für den verletzten Filip Urginic nach. Okafor wurde zuletzt nicht von Murat Yakin berücksichtigt aufgrund der sportlichen Rangordnung im Team und Okafors Umgang mit der Rolle als Ersatzspieler.

«Werden ihn wieder integrieren»

Im Februar hat ein klärendes Gespräch zwischen Okafor, Yakin und Tami stattgefunden. «Er war einsichtlich und hat verstanden, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hatte. Wir konnten unsere Position erklären und er seine», sagt Tami zur Versöhnung. Als Spieler sei er nie in Diskussion gestanden: «Noah ist ein starker Spieler, aber die Mannschaft steht im Zentrum und jeder Spieler muss seine Rolle akzeptieren. Er ist eine gute Wahl, Murat hat ihn nominiert. Wir werden ihn wieder integrieren», freut sich der 64-Jährige.

Für Tami ist es die letzte WM, da er danach pensioniert wird. Zu seiner Nachfolge könne er noch nicht viel sagen, ausser dass der SFV eine Reorganisation plane, die im Mai an einer Delegiertenversammlung grünes Licht erfordere. Er freue sich aber auf das Turnier und auch wie sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren entwickelt hat. «Dank dem Nations-League-Format haben wir nur gegen starke Mannschaften gespielt und konnten uns verbessern. Wir haben gezeigt, dass wir alle Mannschaften schlagen können, unter anderem Spanien und Italien. In den grossen Turnieren müssen wir unsere Leistungen bestätigen», erklärt Tami. An der WM dürfe man vom Viertelfinal träumen. Zuerst stehen aber in diesem Zusammenzug die Freundschaftsspiele gegen Deutschland und Norwegen an.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker

Nati-PK ist beendet Die Pressekonferenz ist beendet. Nun steht Pierluigi Tami noch für Einzelinterviews zur Verfügung. Am frühen Abend gibt es ausserdem noch ein öffentliches Training. «Aktuelle Weltlage macht uns traurig» «Wir machen uns Gedanken, es ist traurig. Aber wir müssen uns auf den Fussball konzentrieren. Es ist klar, dass uns die ganze Situation traurig macht», sagt Tami zur aktuellen Weltlage und dem Krieg im Nahen Osten, in den auch WM-Gastgeberland USA involviert ist. «Wir haben gezeigt, dass wir alle Mannschaften schlagen können» «Es ist meine letzte WM. Es ist nicht Zeit für eine Bilanz. Mich interessiert die Entwicklung der Mannschaft. Nicht nur das Resultat ist aber wichtig, sondern die Entwicklung der Fussballmannschaft, ich bin stolz, wie dies geschehen ist und über die Qualität der Nati. Dank dem Nations-League-Format haben wir nur starken Mannschaften gehabt. Wir konnten uns dadurch gut verbessern. Wir haben gezeigt, dass wir alle Mannschaften schlagen können. Wir haben gegen Spanien und Italien gewonnen. In den grossen Turnieren müssen wir das bestätigen. Wir können für den Viertelfinal an der WM träumen», sagt Tami zur Entwicklung der Nati in den letzten Jahren. Wie steht es um die Nachfolge von Tami? «Ich werde nach der WM meinen Nachfolger begleiten. Unser Verband denkt über eine Reorganisation nach. Dafür brauchen wir aber das grüne Licht der Delegiertenversammlung, die Ende Mai stattfindet. Ich werde die neue Person nach der WM noch bis Ende September begleiten», sagt Tami, der in diesem Jahr pensioniert wird zur Nachfolgeregelung. Tami zur Nach-Nomination von Okafor «Im Februar haben wir Noah besucht. Wir waren froh, konnten wir unsere Position erklären. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Er war einsichtlich und hat verstanden, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hatte. Wir konnten unsere Position erklären. Als Spieler war er nie in Diskussion. Noah ist ein starker Spieler, aber die Mannschaft steht im Zentrum und jeder Spieler muss seine Rolle akzeptieren», sagt Tami zum Grund, wieso Okafor für den verletzten Ugrinic nachgerückt ist. «Er ist eine gute Wahl, Murat hat ihn nominiert. Wir werden ihn wieder integrieren. Er ist ein wichtiger Spieler für uns», erklärt Tami. Warum wurde er nicht schon am Donnerstag aufgeboten? «Er hat an diesem Wochenende gespielt, das zeigte, dass er wieder fit ist. Das war der Gedanke von Murat vor dieser Nomination und seine Chance, das Angebot anzunehmen. Der Termin im Februar mit Noah war sehr positiv. Ich war auch dabei. Die Diskussion mit ihm und Murat war ehrlich und das war wichtig.», so Tami weiter. «Wir haben Ambitionen für die WM, diese funktionieren nur, wenn wir uns wie eine Mannschaft präsentieren. Jetzt können wir positiv nach vorne schauen». Was sind die Erwartungen? Tami freut sich darauf, dass sich die Nati mit solchen starken Gegnern wie Deutschland und Norwegen messen darf. «Es sind zwei der besten Mannschaften von Europa. Norwegen hat seine Stärken in der Qualifikation gezeigt, Deutschland hat Fortschritte gemacht. Wenn wir besser werden wollen oder so gut wie die besten sein wollen, müssen wir uns mit solchen Gegnern messen können. Wir können gegen sie unsere Spielidee bestätigen und immer auch etwas lernen», so der Nati-Direktor. Es geht los Die Protagonisten sind da, los geht es mit der Pressekonferenz. Begrüssung Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur ersten Nati-Pressekonferenz des Jahres. Ab 15.30 Uhr gibt Nati-Direktor Pierluigi Tami Auskunft vor den Freundschaftsspielen gegen Deutschland (Freitag, 20.45 Uhr) und Norwegen (Dienstag, 31. März, 18 Uhr) im WM-Jahr 2026. Bei uns bleibst du auf dem Laufenden. Ende des Livetickers

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