Noah Okafor rückt für den verletzten Filip Ugrinic ins Nati-Aufgebot für die Spiele gegen Deutschland und Norwegen nach. Damit ist er zum ersten Mal seit rund 16 Monaten wieder zurück im Team von Murat Yakin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noah Okafor kehrt erstmals seit November 2024 in die Nati zurück

Fragwürdiges Verhalten, schlechte Laune und Kritik-Interview sorgten für Wirbel

Nach Versöhnungsgespräch im Februar nun Nachnominierung für verletzten Filip Ugrinic War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Erstmals seit November 2024 kehrt Noah Okafor (25) in den Kreis der Schweizer Nationalmannschaft zurück. Der Spieler von Leeds United rückt für Filip Ugrinic (27) nach, der verletzungsbedingt passen muss.

Okafor, der am Samstag beim 0:0 gegen Brentford selbst von einer Verletzung zurückkehrte, war im letzten Jahr von Nationaltrainer Murat Yakin (51) nicht berücksichtigt worden. Grund dafür war einerseits die sportliche Rangordnung im Team, andererseits aber auch der Umgang von Okafor mit der Rolle des Ersatzspielers, mit der er nicht zufrieden war.

Fragwürdiges Verhalten und Kritik-Interview

Rückblende: Nachdem er im letzten Testspiel vor der EM 2024 nicht in der Startelf steht, sucht Okafor das Gespräch mit Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) – und umgeht dabei Yakin. Am Turnier in Deutschland spielt der Offensivakteur keine Minute und sorgt vielmehr mit seiner schlechten Laune, seinem fragwürdigen Verhalten und schwachen Trainingsleistungen für Aufsehen. Zunehmend wird bezweifelt, dass Okafor ein Teamplayer ist.

Die Nati-Türe scheint unter Yakin im Jahr 2025 geschlossen. Und dies endgültig, als Okafor mit einem Kritik-Interview im letzten November in die Richtung Yakins und des Verbandes schiesst. Er bemängelt, dass man nicht einmal den Kontakt mit ihm suche: «Für mich ergibt das keinen Sinn. Ich kann sagen, es macht mich traurig, weil sie mir nicht einmal schreiben oder anrufen, um zu sehen, wie es mir geht.»

Zwar taucht er immer auf der Pikettliste auf. Das Problem: «Sie setzen mich auf die Liste, aber fragen mich nicht einmal, wie ich mich fühle oder ob mein Körper in Ordnung sei. Das ergibt für mich keinen Sinn.» Nicht nur die Kritik an sich stört Yakin, sondern auch der Zeitpunkt des Interviews, das unmittelbar vor den entscheidenden WM-Quali-Partien publik wird: «Das Team steht immer über allem.»

«Konstruktives Gespräch» im Februar

Im Februar diesen Jahres dann die Wende. Bei Leeds kommt Okafor immer besser in Fahrt, es kommt zum Treffen zwischen ihm, Yakin und Tami. «Wir hatten ein ehrliches, klärendes und konstruktives Gespräch. Das ist eine gute Basis für eine mögliche Rückkehr Noahs ins Nationalteam», sagt Tami danach.

Und jetzt ist es also so weit. Okafor rückt nach rund 16 Monaten wieder ins Nati-Camp ein. Am Montagnachmittag versammeln sich die Spieler in Horben (De). Am Freitag testet die Yakin-Truppe in Basel gegen Deutschland (20.45 Uhr), am Dienstag, 31. März in Oslo gegen Norwegen (18 Uhr) – vielleicht mit Okafor auf dem Platz.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos