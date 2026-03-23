Bayern stattet Youngster mit erstem Profivertrag aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Santos Daiber unterschreibt Profivertrag bei Bayern München bis 2030

Der Mittelfeldspieler gilt als grosses Talent mit Spielintelligenz und Zuverlässigkeit

Er absolvierte bereits zwei Bundesliga-Einsätze und trainiert regelmässig mit Profis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

David Santos Daiber (19) unterschreibt bei Bayern München seinen ersten Profivertrag. Das gab der aktuelle Bundesliga-Leader am Montagnachmittag bekannt. Das Arbeitspapier des Youngsters, der im Sommer 2016 zu den Bayern kam und dort sämtliche Nachwuchsteams durchlief, läuft bis Juni 2030.

Santos Daiber trainiert seit dieser Saison regelmässig mit den Bayern-Profis, kam unter Coach Vincent Kompany in der Bundesliga zweimal zu Kurzeinsätzen und stand auch an der Klub-WM im Kader des deutschen Rekordmeisters, wo er jedoch kein Spiel bestritt. Zuletzt laborierte der junge Mittelfeldspieler an einer Muskelverletzung und war deshalb nicht dabei. Er soll aber bald wieder auf den Rasen zurückkehren können.

«Hat grossen Entwicklungssprung gemacht»

Der portugiesische U19-Spieler gilt bei den Münchnern als grosses Talent. «Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler, der durch das regelmässige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen grossen Entwicklungssprung gemacht hat. Wir trauen ihm viel zu», freut sich Sportdirektor Christoph Freud über die langfristige Bindung von Santos Daiber.

Ob der Portugiese bei den Bayern bleibt, ist aber noch offen. Gemäss deutschen Medien steht aktuell eine Leihe ab Sommer im Raum, damit er zu mehr Spielpraxis kommt. Viele Vereine sollen an einer vorübergehenden Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert sein. Danach will sich Santos Daiber langfristig bei den Bayern durchsetzen. Der erste Schritt ist mit dem Profivertrag nun gemacht.

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