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«Hat sich im Gespräch einsichtig und demütig gezeigt»
1:33
Tami über Rückkehrer Okafor:«Hat sich im Gespräch einsichtig und demütig gezeigt»

Überraschende Rückkehr
Okafor rückt mit eigenem Kamerateam in die Nati ein

Zum ersten Mal seit fast eineinhalb Jahren ist Noah Okafor wieder für die Schweizer Nati aufgeboten worden. In einem gemeinsamen Gespräch mit Murat Yakin soll der Stürmer Fehler eingesehen haben.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Noah Okafor rückt ins Nati-Hotel im süddeutschen Horben ein.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Noah Okafor kehrt nach Nati-Auszeit zurück, ersetzt verletzten Filip Ugrinic
  • Okafor mit Film-Crew vor Nati-Hotel
  • Vier Tore in 24 Leeds-Einsätzen, Comeback nach schwieriger Neapel-Zeit
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Lucas WerderReporter Fussball

Als der Schweizerische Fussballverband am Montagmittag mitteilt, dass Noah Okafor (25) für den verletzten Filip Ugrinic (27) nachnominiert wird, sind die ersten Nati-Spieler bereits im Hotel Luisenhöhe eingetroffen. Dass Okafor erst mit leichter Verspätung im süddeutschen Schwarzwald ankommt, ist aufgrund des kurzfristigen Aufgebots durchaus verständlich. Allerdings scheint der Leeds-Stürmer früh genug von seiner Nati-Rückkehr erfahren zu haben, um seine eigene zweiköpfige Film-Crew vors Nati-Hotel zu beordern.

Eigentlich hatte Murat Yakin (51) Okafor nach einem Besuch in England das erste Mal seit November 2024 wieder für die Nati aufbieten wollen. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die den Stürmer rund vier Wochen ausser Gefecht gesetzt hatte, entschied sich der Nati-Coach schliesslich aber dagegen und setzte den Baselbieter nur auf die Pikettliste. Nach seinem Comeback am Samstag gegen Brentford (0:0) kehrt Okafor als Nachrücker nun aber doch für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen in die Nati zurück.

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«Der Spieler Okafor stand nie zur Diskussion», hält Pierluigi Tami (64) fest. Beim gemeinsamen Treffen Mitte Februar zwischen Yakin, Okafor und dem Nati-Direktor sei es vor allem um sein Verhalten abseits des Platzes gegangen. «Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Er war sehr einsichtig und hat verstanden, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat», so Tami.

Dem SFV sei es dabei aber auch wichtig gewesen, Okafor die Seite des Verbandes erklären zu können. «Jeder Spieler muss seine Rolle kennen. Das Team steht immer über allem anderen», sagt Tami.

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Guter Austausch zwischen SFV und Management

Trotzdem ist Okafor der einzige aller 26 aufgebotenen Nati-Spieler, der vor dem Hotel in Horben von einem seinem persönlichen Kameramann erwartet wird. «Wir arbeiten regelmässig mit dem Kommunikationsteam der Spieler zusammen. In den letzten Tagen hatten wir einen guten Austausch mit dem Management von Noah und wollen, dass es auch kommunikativ wieder in eine positive Richtung geht», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold dazu. 

Nach einem katastrophalen Halbjahr in Neapel, wo Okafor in der Rückrunde der vergangenen Saison nur 36 Minuten auf dem Platz stand, zeigt seine Formkurve seit dem Wechsel nach England wieder deutlich nach oben. Bei Leeds kommt der Angreifer auf vier Tore in 24 Premier-League-Einsätzen, zwölf davon von Beginn an. Genug, um nach eineinhalb Jahren in die Nati zurückzukehren – trotz der Kontroversen um seine Person.

Okafor jedenfalls freut sich über die Nati-Rückkehr. «Ich bin dankbar für die Chance, wieder dabei zu sein», schreibt er in seiner Instagram-Story. Und verspricht: «Ich gebe alles, um der Mannschaft zu helfen. Der WM-Traum lebt. Hopp Schwiiz!»

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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