Okafor ist zurück bei der Nati
Er ist der grosse Rückkehrer: Noah Okafor. In schwarz und mit Brille kommt der Leeds-Stürmer in Horben an. Erstmals seit 2024 gehört er wieder der Nati an.
Akanji im knallgelben Pullover
Da blendet nicht nur die Sonne: Manuel Akanji steigt mit knallgelbem Pullover aus dem Auto.
Rodriguez' Super-Fan macht Selfie mit Xhaka
Nicht nur seinen Liebslingsspieler Ricardo Rodriguez trifft Super-Fan Robin, auch mit dem Nati-Captain Granit Xhaka knipst er ein Selfie.
Aber auch für andere Fans nimmt sich der 33-Jährige Zeit.
Rodriguez trifft auf Super-Fan
Ricardo Rodriguez trifft beim Zusammenzug in Horben auf Super-Fan Robin. Er ist schon am Sonntag mit dem Zug sechs Stunden aus Thüringen nach Süddeutschland gefahren. «Seit er 2013 zu Wolfsburg gewechselt ist, ist er mein Lieblingsspieler», sagt er zu Blick. Seit bald zehn Jahren betreibt er eine Instagram-Fanpage für den Betis-Verteidiger. Als Rodriguez vor dem Nati-Hotel in Horben eintrifft, erkennt er Robin sofort.
Sierro hatte den längsten Anreiseweg
Keiner der 26 Nati-Stars hatte eine längere Anreise als Vincent Sierro. Die Distanz zwischen Riad, wo der Mittelfeldspieler für Al-Shabab spielt, und Horben beträgt Luftlinie 4266 Kilometer.
Sevilla-Duo schlägt in Horben auf
Von Andalusien nach Deutschland: Ruben Vargas und Djibril Sow sind im Breisgau angekommen.
YB-Trio ist da
Marvin Keller, Alvyn Sanches und Joël Monteiro reisen zusammen an.
Modric-Lehrling Jashari zurück bei der Nati
Bei der AC Milan kann sich Ardon Jashari tagtäglich Tipps von Altmeister Luka Modric holen, nun ist er erstmals seit dem US-Trip im letzten Sommer wieder bei der Nati.
Ndoye behält den Durchblick
Mit lässiger Sonnenbrille steigt Dan Ndoye aus dem Auto. In der Nati war der Flügelstürmer in letzter Zeit gesetzt.
Mvogo kommt mit Gold-Jäckli
Bei Lorient-Keeper Yvon Mvogo strahlt nicht nur das gesicht, auch sein Gold-Jäckli funkelt.
Amenda kommt mit Widmer
Gleichzeitig wie Widmer kommt Aurèle Amenda an, der eben mit Frankfurt noch gegen die Mainzer verloren hat. Seiner Laune tut dies aber keinen Abbruch.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0