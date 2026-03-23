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Nati-Zusammenzug im Breisgau
Er ist wieder da: Noah Okafor rückt ein

Am Montag rücken die Nati-Stars erstmals im WM-Jahr 2026 ein. Im deutschen Horben versammeln sich die Spieler, hier im Ticker erfährst du, wer wann und wie ankommt.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Lucas Werder, Toto Marti und Cédric Heeb
vor 8 Minuten

Okafor ist zurück bei der Nati

Er ist der grosse Rückkehrer: Noah Okafor. In schwarz und mit Brille kommt der Leeds-Stürmer in Horben an. Erstmals seit 2024 gehört er wieder der Nati an.

Foto: Toto Marti
vor 14 Minuten

Akanji im knallgelben Pullover

Da blendet nicht nur die Sonne: Manuel Akanji steigt mit knallgelbem Pullover aus dem Auto.

Foto: Toto Marti
vor 21 Minuten

Rodriguez' Super-Fan macht Selfie mit Xhaka

Nicht nur seinen Liebslingsspieler Ricardo Rodriguez trifft Super-Fan Robin, auch mit dem Nati-Captain Granit Xhaka knipst er ein Selfie.

Foto: Toto Marti

Aber auch für andere Fans nimmt sich der 33-Jährige Zeit.

Foto: Toto Marti
vor 25 Minuten

Rodriguez trifft auf Super-Fan

Ricardo Rodriguez trifft beim Zusammenzug in Horben auf Super-Fan Robin. Er ist schon am Sonntag mit dem Zug sechs Stunden aus Thüringen nach Süddeutschland gefahren. «Seit er 2013 zu Wolfsburg gewechselt ist, ist er mein Lieblingsspieler», sagt er zu Blick. Seit bald zehn Jahren betreibt er eine Instagram-Fanpage für den Betis-Verteidiger. Als Rodriguez vor dem Nati-Hotel in Horben eintrifft, erkennt er Robin sofort.

Rodriguez trifft bei Zusammenzug auf seinen Super-Fan
0:17
Nati trifft sich im Breisgau:Rodriguez trifft bei Zusammenzug auf seinen Super-Fan
vor 40 Minuten

Sierro hatte den längsten Anreiseweg

Keiner der 26 Nati-Stars hatte eine längere Anreise als Vincent Sierro. Die Distanz zwischen Riad, wo der Mittelfeldspieler für Al-Shabab spielt, und Horben beträgt Luftlinie 4266 Kilometer.

Foto: Toto Marti
vor 44 Minuten

Sevilla-Duo schlägt in Horben auf

Von Andalusien nach Deutschland: Ruben Vargas und Djibril Sow sind im Breisgau angekommen.

1/2
Djibril Sow reist zusammen ...
Foto: Toto Marti
vor 47 Minuten

YB-Trio ist da

Marvin Keller, Alvyn Sanches und Joël Monteiro reisen zusammen an.

1/4
Joël Monteiro hat einiges an Gepäck dabei.
Foto: Toto Marti
vor 49 Minuten

Modric-Lehrling Jashari zurück bei der Nati

Bei der AC Milan kann sich Ardon Jashari tagtäglich Tipps von Altmeister Luka Modric holen, nun ist er erstmals seit dem US-Trip im letzten Sommer wieder bei der Nati.

Foto: Toto Marti
vor 51 Minuten

Ndoye behält den Durchblick

Mit lässiger Sonnenbrille steigt Dan Ndoye aus dem Auto. In der Nati war der Flügelstürmer in letzter Zeit gesetzt.

Foto: Toto Marti
vor 53 Minuten

Mvogo kommt mit Gold-Jäckli

Bei Lorient-Keeper Yvon Mvogo strahlt nicht nur das gesicht, auch sein Gold-Jäckli funkelt.

Foto: Toto Marti
vor 55 Minuten

Amenda kommt mit Widmer

Gleichzeitig wie Widmer kommt Aurèle Amenda an, der eben mit Frankfurt noch gegen die Mainzer verloren hat. Seiner Laune tut dies aber keinen Abbruch.

Foto: Toto Marti
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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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Schweiz
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