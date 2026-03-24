Ende der PK
Das wars von der Pressekonferenz mit Alvyn Sanches und Silvan Widmer.
Sanches über seine Ziele
Sanches: «Ich muss jetzt die Trainings so gut es geht nutzen und 100 Prozent geben. Und dann in das eine oder die zwei Spiele gehen, und mein Bestes geben.»
Widmer über Okafor
«Es war intern im Team nie gross Thema. Ich habe Noah gestern erlebt und er war sehr happy, wieder bei uns zu sein. Ich kenne ihn lange, auch schon aus FCB-Zeiten. Ich freue mich, dass er zurück ist. Wir sind uns, denke ich, einig, dass er uns mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz helfen kann.»
Die Spieler über die möglichen WM-Gegner
Widmer: «Ich denke, Italien hat die besten Karten in den Playoffs. Aber an Italien haben wir ja gute Erinnerungen.»
Sanches: «Wir spielen gegen die Besten. Aber ja, Italien ist ein Topteam.»
Sanches über den Transfer von Lausanne zu YB
«Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich bereue es nicht», sagt Sanches, der auf Französisch antwortet und seine Statements einiges kürzer hält als Widmer. «Für den Moment habe ich einen Vertrag bis 2029 bei YB, ich denke nicht über einen Wechsel nach», sagt er.
Widmer über die verschiedenen Systeme in Klub und Nati
«Ich habe mittlerweile genug Erfahrung. Das Switchen ist kein Problem mehr, ich kann in beiden Systemen guten Fussball spielen. In der Nationalmannschaft haben wir zuletzt in der Nati gut gespielt», sagt Widmer, der im Klub in einer Dreier-, respektive Fünferkette spielt.
Mainz weiter über Urs Fischer
«Wir haben viele Videoanalysen gemacht. Urs Fischer ist ein sehr akribischer Trainer. Auch auf die Standards legt er Wert, da haben wir uns stark verbessert. Und dann haben wir auch mit neuen Spielern frischen Wind reingebracht. Zuvor habe ich nie mit Urs Fischer gearbeitet, aber man ist sich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Am Flughafen im Trainingslager mit Mainz und Union haben wir mal gequatscht. Als er kam, hatte ich einen super Eindruck von ihm. Er ist ein guter Kommunikator.»
Widmer über Mainz 05 und Urs Fischer
Mainz-Captain Widmer: «Die Hinrunde lief überhaupt nicht wunschgemäss. Uns war klar, dass sich was ändern muss. Dann kam Urs Fischer, der für den Klub ein Glücksgriff war. Er hat an den richtigen Schrauben gedreht und mit uns viel taktisch gearbeitet im Training. Jetzt stehen wir in einer komfortablen Position, dürfen uns aber nicht ausruhen, weil wir noch nicht aus dem Abstiegskampf raus sind. Auch in der Conference League wollen wir ein Wörtchen um den Titel mitreden. Der Traum lebt, wir glauben dran.»
Der Auftakt
«Ich bin sehr zufrieden, dabei zu sein, ich war ein Jahr lang verletzt», sagt Sanches zum Auftakt.
Für Widmer wird das Spiel gegen die Deutschen ein besonderes: «Seit ich in Deutschland spiele, ist das Duell noch spezieller. Sie sind eine erfolgreiche, grosse Nation. Ich kenne viele Spieler, deshalb freue ich mich sehr auf das Spiel. Aufgrund meines damals ersten Nati-Tores habe ich gute Erinnerungen an Deutschland», erklärt Widmer.
Start der PK
Die Spieler erscheinen vor der Kamera.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0