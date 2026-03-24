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«Immer speziell sich mit dem Nachbarn zu messen»
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Widmer vor Deutschland-Duell:«Immer speziell sich mit dem Nachbarn zu messen»

Widmer zum Auftakt ins WM-Jahr
«Italien hat die besten Karten in den Playoffs»

Um 9.20 Uhr stellen sich Alvyn Sanches und Silvan Widmer am zweiten Tag des Nati-Zusammenzugs im Schwarzwald den Fragen der Medien. Hier im Stream und Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 6 Minuten

Ende der PK

Das wars von der Pressekonferenz mit Alvyn Sanches und Silvan Widmer.

vor 6 Minuten

Sanches über seine Ziele

Sanches: «Ich muss jetzt die Trainings so gut es geht nutzen und 100 Prozent geben. Und dann in das eine oder die zwei Spiele gehen, und mein Bestes geben.»

vor 9 Minuten

Widmer über Okafor

«Es war intern im Team nie gross Thema. Ich habe Noah gestern erlebt und er war sehr happy, wieder bei uns zu sein. Ich kenne ihn lange, auch schon aus FCB-Zeiten. Ich freue mich, dass er zurück ist. Wir sind uns, denke ich, einig, dass er uns mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz helfen kann.»

vor 11 Minuten

Die Spieler über die möglichen WM-Gegner

Widmer: «Ich denke, Italien hat die besten Karten in den Playoffs. Aber an Italien haben wir ja gute Erinnerungen.» 

Sanches: «Wir spielen gegen die Besten. Aber ja, Italien ist ein Topteam.»

vor 12 Minuten

Sanches über den Transfer von Lausanne zu YB

«Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich bereue es nicht», sagt Sanches, der auf Französisch antwortet und seine Statements einiges kürzer hält als Widmer. «Für den Moment habe ich einen Vertrag bis 2029 bei YB, ich denke nicht über einen Wechsel nach», sagt er. 

vor 15 Minuten

Widmer über die verschiedenen Systeme in Klub und Nati

«Ich habe mittlerweile genug Erfahrung. Das Switchen ist kein Problem mehr, ich kann in beiden Systemen guten Fussball spielen. In der Nationalmannschaft haben wir zuletzt in der Nati gut gespielt», sagt Widmer, der im Klub in einer Dreier-, respektive Fünferkette spielt. 

vor 17 Minuten

Mainz weiter über Urs Fischer

«Wir haben viele Videoanalysen gemacht. Urs Fischer ist ein sehr akribischer Trainer. Auch auf die Standards legt er Wert, da haben wir uns stark verbessert. Und dann haben wir auch mit neuen Spielern frischen Wind reingebracht. Zuvor habe ich nie mit Urs Fischer gearbeitet, aber man ist sich ein paar Mal über den Weg gelaufen. Am Flughafen im Trainingslager mit Mainz und Union haben wir mal gequatscht. Als er kam, hatte ich einen super Eindruck von ihm. Er ist ein guter Kommunikator.»

vor 21 Minuten

Widmer über Mainz 05 und Urs Fischer

Mainz-Captain Widmer: «Die Hinrunde lief überhaupt nicht wunschgemäss. Uns war klar, dass sich was ändern muss. Dann kam Urs Fischer, der für den Klub ein Glücksgriff war. Er hat an den richtigen Schrauben gedreht und mit uns viel taktisch gearbeitet im Training. Jetzt stehen wir in einer komfortablen Position, dürfen uns aber nicht ausruhen, weil wir noch nicht aus dem Abstiegskampf raus sind. Auch in der Conference League wollen wir ein Wörtchen um den Titel mitreden. Der Traum lebt, wir glauben dran.» 

vor 25 Minuten

Der Auftakt

«Ich bin sehr zufrieden, dabei zu sein, ich war ein Jahr lang verletzt», sagt Sanches zum Auftakt.

Für Widmer wird das Spiel gegen die Deutschen ein besonderes: «Seit ich in Deutschland spiele, ist das Duell noch spezieller. Sie sind eine erfolgreiche, grosse Nation. Ich kenne viele Spieler, deshalb freue ich mich sehr auf das Spiel. Aufgrund meines damals ersten Nati-Tores habe ich gute Erinnerungen an Deutschland», erklärt Widmer. 

vor 28 Minuten

Start der PK

Die Spieler erscheinen vor der Kamera. 

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
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