Kobel hofft in Belfast auf erste weisse Weste

Kobel hofft auf erstes Zu-Null-Spiel

Die Nati hofft in Nordirland auf den ersten Sieg seit dem EM-Achtelfinal gegen Italien am 29. Juni. Gregor Kobel hofft derweil auf seine erste weisse Weste im Schweizer Tor. Bisher ist dem Dortmund-Star verwehrt geblieben. Laut Murat Yakin hat Kobel auch nur diese eine Chance in diesem Zusammenzug: Gegen Nordirland steht die Nummer 1 im Tor, Zuhause gegen Luxemburg wird die Nummer 2 Yvon Mvogo seine Chance erhalten.