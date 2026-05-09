Der FC Lugano kämpft um Platz 2 in der Super League! Nach vier 1:0-Siegen in Folge wollen die Tessiner am Samstag gegen St. Gallen nachlegen. Hier kommt das Lugano-Inside.

Delcroix mit Haiti an WM – und dann zurück ins Tessin?

Delcroix mit Haiti an WM – und dann zurück ins Tessin?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano trifft am 10. Mai im Cornaredo-Stadion auf St. Gallen

auf St. Gallen Viermal in Folge gewann Lugano 1:0 – historischer Super-League-Rekord

Lugano mit 57 Prozent stärkstes Team der Liga im Ballbesitz

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Der Transfermarkt wird bald eröffnet. Und bei Lugano stehen einige Spieler im Rampenlicht. Einer davon ist Mattia Zanotti (23), der nun vor dem Duell mit seinem Ex-Klub steht. Schon vor einem Jahr zog der Italiener einen Absprung in Erwägung. Ob nun die letzten drei Spiele von ihm bei den Bianconeri anstehen? «Ich spreche jetzt nicht über den Transfermarkt. Das werden wir im Sommer tun. Jetzt will ich die letzten drei Spiele gewinnen. Weil wir diesen Klub nach Europa bringen wollen. Für den Verein. Vor allem wegen dieses wunderschönen Stadions, das bald seine Türen öffnet», sagte Zanotti nach dem letzten Spiel gegen YB zu Blick.

Die grosse Frage

Gewinnt Lugano auch gegen St. Gallen wieder 1:0? Die letzten vier Spiele entschied der FC Lugano jeweils mit genau diesem Resultat für sich – etwas, das in der Super-League-Geschichte noch keinem Team gelungen ist. «Es gibt nichts Geileres für einen Verteidiger», sagte Antonios Papadopoulos (25) danach.

Fun Fact: Auch in dieser Saison gab es zwischen den Tessinern und den Ostschweizern bereits ein 1:0 – damals allerdings zugunsten der Espen.

Gesagt ist gesagt

«Im Moment ist er ein Spieler von Lugano – und ich hoffe, dass er es auch nächste Saison noch sein wird», sagt Mattia Croci-Torti über seinen haitianischen Verteidiger Hannes Delcroix (27). Der Innenverteidiger stiess im Winter zu den Tessinern und überzeugte sofort. Gemeinsam mit Lukas Mai und Antonios Papadopoulos bildet er seither eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga.

In wenigen Wochen reist Delcroix mit Haiti an die WM. Ob er danach wieder nach Lugano zurückkehrt? Croci-Torti würde es begrüssen: «Wenn man sich in einem guten Umfeld befindet, in dem Stabilität und ein gutes Klima herrschen, muss man nicht nach drei oder vier Monaten schon wieder weg. Etwas Konstanz würde ihm auch mental guttun. Wir haben darüber gesprochen, er ist sehr zufrieden.»

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Salzarulo (Assistenztrainer, gesperrt). Cassano, Marques (beide verletzt), Dos Santos (fraglich).

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano in dieser Super-League-Saison mit 57 Prozent den höchsten Ballbesitz-Anteil der Liga aufweist? St. Gallen kommt nur auf 45 Prozent – lediglich GC (44 Prozent) und Winterthur (43 Prozent) liegen darunter.

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Aufgepasst auf ...

... Mohamed Mahmoud (26). Der Tunesier hat gegen YB so richtig abgeliefert. Erst zum vierten Mal spielte er dabei in der Super League ein Spiel durch. «Seine Saison war nicht die, die ich erwartet hatte, aber er hat in Sachen Konzentration einen Schritt nach vorne gemacht – und dafür bin ich ihm dankbar», sagte Croci-Torti. Ob Mahmoud in Lugano bleibt, ist höchst ungewiss. Sein Vertrag endet im Sommer.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Delcroix 4,5 Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

VAR: Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Bei St. Gallen läuft die Suche nach dem Ersatz von Alessandro Vogt schon heiss. Hier erscheint das FCSG-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr

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