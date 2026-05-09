Darum gehts
- Lugano trifft am 10. Mai im Cornaredo-Stadion auf St. Gallen
- Viermal in Folge gewann Lugano 1:0 – historischer Super-League-Rekord
- Lugano mit 57 Prozent stärkstes Team der Liga im Ballbesitz
Die News der Woche
Der Transfermarkt wird bald eröffnet. Und bei Lugano stehen einige Spieler im Rampenlicht. Einer davon ist Mattia Zanotti (23), der nun vor dem Duell mit seinem Ex-Klub steht. Schon vor einem Jahr zog der Italiener einen Absprung in Erwägung. Ob nun die letzten drei Spiele von ihm bei den Bianconeri anstehen? «Ich spreche jetzt nicht über den Transfermarkt. Das werden wir im Sommer tun. Jetzt will ich die letzten drei Spiele gewinnen. Weil wir diesen Klub nach Europa bringen wollen. Für den Verein. Vor allem wegen dieses wunderschönen Stadions, das bald seine Türen öffnet», sagte Zanotti nach dem letzten Spiel gegen YB zu Blick.
Die grosse Frage
Gewinnt Lugano auch gegen St. Gallen wieder 1:0? Die letzten vier Spiele entschied der FC Lugano jeweils mit genau diesem Resultat für sich – etwas, das in der Super-League-Geschichte noch keinem Team gelungen ist. «Es gibt nichts Geileres für einen Verteidiger», sagte Antonios Papadopoulos (25) danach.
Fun Fact: Auch in dieser Saison gab es zwischen den Tessinern und den Ostschweizern bereits ein 1:0 – damals allerdings zugunsten der Espen.
Gesagt ist gesagt
«Im Moment ist er ein Spieler von Lugano – und ich hoffe, dass er es auch nächste Saison noch sein wird», sagt Mattia Croci-Torti über seinen haitianischen Verteidiger Hannes Delcroix (27). Der Innenverteidiger stiess im Winter zu den Tessinern und überzeugte sofort. Gemeinsam mit Lukas Mai und Antonios Papadopoulos bildet er seither eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga.
In wenigen Wochen reist Delcroix mit Haiti an die WM. Ob er danach wieder nach Lugano zurückkehrt? Croci-Torti würde es begrüssen: «Wenn man sich in einem guten Umfeld befindet, in dem Stabilität und ein gutes Klima herrschen, muss man nicht nach drei oder vier Monaten schon wieder weg. Etwas Konstanz würde ihm auch mental guttun. Wir haben darüber gesprochen, er ist sehr zufrieden.»
Mögliche Aufstellung
Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Behrens.
Wer fehlt?
Salzarulo (Assistenztrainer, gesperrt). Cassano, Marques (beide verletzt), Dos Santos (fraglich).
Hast du gewusst, dass ...
... Lugano in dieser Super-League-Saison mit 57 Prozent den höchsten Ballbesitz-Anteil der Liga aufweist? St. Gallen kommt nur auf 45 Prozent – lediglich GC (44 Prozent) und Winterthur (43 Prozent) liegen darunter.
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Aufgepasst auf ...
... Mohamed Mahmoud (26). Der Tunesier hat gegen YB so richtig abgeliefert. Erst zum vierten Mal spielte er dabei in der Super League ein Spiel durch. «Seine Saison war nicht die, die ich erwartet hatte, aber er hat in Sachen Konzentration einen Schritt nach vorne gemacht – und dafür bin ich ihm dankbar», sagte Croci-Torti. Ob Mahmoud in Lugano bleibt, ist höchst ungewiss. Sein Vertrag endet im Sommer.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:
- Delcroix 4,5
- Grgic 4,4
- Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Alessandro Dudic.
VAR: Lukas Fähndrich.
Der Gegner
Bei St. Gallen läuft die Suche nach dem Ersatz von Alessandro Vogt schon heiss. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Runde
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Sion – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20