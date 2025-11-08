Derby in der Romandie! Lausanne empfängt am Sonntagnachmittag Sion (16.30 Uhr). Ob Gaoussou Diakité dabei wieder polarisiert? Seine direkte Antwort gibts hier im Lausanne-Inside.

Darum gehts Trainer Zeidler erzählt eine Penalty-Weisheit

Gaoussou Diakité reagiert forsch auf Kritik an ihn

Die News der Woche

Nein, Lausanne kann sich noch nicht sicher sein, ob es einen europäischen Frühling gibt. «Normalerweise sollte ich mit neun Punkten aus drei Spielen vor Ihnen sitzen. Olivier Custodio verwandelt normalerweise zehn von zehn Elfmetern ...», bedauert Peter Zeidler am Donnerstag nach dem 1:1 in der Conference League gegen Omonoia Nikosia. Sein Captain hat in der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg verschossen. Die zyprischen Spieler haben den Schützen vor dem Versuch gestört und ihn nach seinem Fehlschuss verspottet. «Es ist erwiesen: Je länger die Zeit bis zum Elfmeter ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu verfehlen», verteidigt Zeidler seinen Spieler.

Die grosse Frage

Wer kann am Sonntag gegen Sion spielen? «Das ist die grosse Frage. Die Aufstellung wird auch davon abhängen, wie sehr die Spieler nach den letzten Tagen ermüdet sind. Ich muss mir das Training am Freitag und Samstag ansehen. Wir müssen das gut managen», warnte Peter Zeidler nach dem Unentschieden gegen Nikosia. Eines ist sicher: Bryan Okoh wird Karim Sow (gesperrt) ersetzen.

Gesagt ist gesagt

«Bin ich zu eigensinnig? Ja. Ich akzeptiere diesen Vorwurf. Aber ich werde mich nicht ändern. Das ist meine Persönlichkeit, so bin ich nun mal.» Gesagt von Gaoussou Diakité, dem malischen Künstler, der in dieser Saison von Salzburg an Lausanne ausgeliehen ist und für Furore sorgt. Der Mittelfeldspieler kann genial auftreten, aber manchmal auch verärgern. Mit 20 Jahren hat er die ganze Zukunft vor sich und eine gewisse Unberechenbarkeit.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Fofana; Roche, Custodio, Beloko, Mollet; Bair, Diakité.

Wer fehlt?

Karim Sow (gesperrt). Ethan Bruchez (U17-WM).

Neben dem Platz

Theo Bair wird nächste Woche nach Nordamerika reisen, für zwei Spiele mit der kanadischen Nati. Das bereitet Peter Zeidler Sorgen. «Letzte Saison hat er bei Auxerre nur kurze Einsätze gehabt. Jetzt hat er in zwei Monaten zehn Spiele mit uns bestritten.» Nach der Länderspielpause wird das Tempo noch weiter zunehmen. Bis Weihnachten spielt Lausanne siebenmal in der Super League, dreimal in der Conference League und einmal im Schweizer Cup in Yverdon.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne in dieser Saison noch kein Weitschusstor geschossen hat – aber auch noch keines kassiert. Gegner Sion hingegen steht schon bei sechs Weitschusstoren.

Aufgepasst auf

Brandon Soppy (23). Der ehemalige Serie-A-Spieler ist in der Super League der Kicker, der am drittmeisten gefoult wird. Er hat schon vier Vorlagen beigesteuert und stand in den letzten sieben Spielen immer in der Startelf.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

1. Mollet 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Roche, Letica 4,3

3. Fofana 4,2

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

13 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Thun, 20.30 Uhr

So., Basel – Lugano, 14 Uhr

So., Lausanne – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – YB, 16.30 Uhr