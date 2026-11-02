Die 12. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat deiner Meinung nach die Auszeichnung zum Spieler des Wochenendes verdient?

Carlo Steiner Redaktor Sport

Dem FCZ gelingt gegen YB ein Achtungserfolg. Die Zürcher setzen sich im 5:3-Torspektakel durch und siegen erstmals seit über vier Jahren in Bern.

Zwei Spieler stechen dabei besonders heraus. Linksaussen Umeh Emmanuel (22) trifft doppelt und bekommt von Blick die Note 5, obwohl er einmal Glück hat, nicht vom Platz gestellt zu werden. Mit derselben Bewertung hat laut Fussball-Reporter Florian Raz aber ein anderer knapp die Nase vorn: Innenverteidiger Alexander Hack (33). Nach einer bisher komplizierten Saison – Hirnerschütterung inklusive – überzeugt er diesmal mit aggressiven Zweikämpfen und dem Zuckerpass auf Emmanuel zum zwischenzeitlichen 2:1.

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Ebenfalls zwei Tore erzielt Thuns Brighton Labeau (30). Der Nationalstürmer von Martinique trifft beim Mega-Comeback gegen seinen Ex-Klub Lausanne doppelt. Er ist es auch, der in der Nachspielzeit den 5:4-Siegtreffer macht – Blick-Note 6.

Beim weiter ungeschlagenen Leader aus Lugano sticht beim 2:1 gegen Basel Mittelfeldmotor Uran Bislimi (27) heraus. 47 seiner 48 Pässe kommen an. Seine Aussenrist-Vorlage zum 1:0 sucht seinesgleichen – Blick-Note 5.

Liridon Berisha (29) erzielt für Vaduz gegen GC (2:2) sehenswert sein erstes Super-League-Tor. Der Innenverteidiger schaltet sich zudem oft ins Offensivspiel der Liechtensteiner ein und sorgt so immer wieder für eine Überzahl für die Ländle-Kicker – Blick-Note 5.

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