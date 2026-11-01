Es gibt Momente, in denen hat man Angst um die Defensive des FC Zürich. So schnell sind die Angreifer der Young Boys, dass ein Doron Lichtenstein hinten rechts regelmässig überfordert wirkt. In der Mitte vergessen Lindrit Kamberi und Sebastian Walker je einmal einfach den besten Torschützen der Liga im Fünfmeterraum.

Und doch – irgendwie beissen sich die Zürcher in die Zweikämpfe. So lange, bis sie YB so weit vom eigenen Tor fern halten, dass die Berner nach dem dritten Gegentor kaum mehr zu Chancen kommen. Besonders stark ist diesmal Alexander Hack. Der Deutsche hat bislang eine komplizierte Saison. Diesmal aber überzeugt er mit aggressiven Zweikämpfen und dem Zuckerpass auf Umeh Emmanuel zum zwischenzeitlichen 2:1.

Dieser Emmanuel schiesst auch noch das 5:3. Und hat dazwischen Glück, dass sein heftiger Armeinsatz gegen Armin Gigovic in der 84. Minute nicht genauer angeschaut wird. Das wäre Dunkelgelb gewesen. Ansonsten aber ist Emmanuel mit vielen guten Aktionen daran beteiligt, dass der FCZ den Bernern immer wieder Probleme bereitet. Sein Zusammenspiel mit Mittelstürmer Philippe Kény ist sehr gut. Dieser Kény ist der Prellbock, der für die Zürcher enorm viele Bälle vorne hält. Ausserdem verwandelt er – diesmal ohne Trick – seinen Penalty souverän.

Im Zentrum sind Leandro Schödler und Miguel Reichmuth ihren Berner Gegenspielern überlegen. Und Livano Comenencia trifft zum wichtigen 3:3. Dass dann mit Selmin Hodza ein Einwechselspieler die Partie mit einem Tor und einem Assist entscheidet, unterstreicht die mannschaftliche Geschlossenheit des FCZ an diesem Nachmittag.

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