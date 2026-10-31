Die Vaduzer starten schwach in die Partie. GC kommt schon früh zu guten Chancen, die von Goalie Leon Schaffran zunichtegemacht werden. Auch wenn sich der Schlussmann einige Wackler erlaubt, zeigt er eine solide Partie.

Aufgefallen ist dafür Innenverteidiger Liridon Berisha. Sein Tor zum 1:0 per Volley weckt den Aufsteiger auf – auch wenn nur wenig später das Gegentor folgt. Trotzdem bleibt die Verteidigung der Schwachpunkt der Vaduzer. GC hat auf den Flügeln oft leichtes Spiel.

Als sich nach dem Pausentee die Spielverhältnisse ändern, kann sich auch die Offensive vermehrt in Szene setzen. Lutfi Dalipi zeigt plötzlich einige Dribblings und Stürmer Marcel Monsberger ackert viel – wenn auch teilweise etwas unglücklich. Nur Milos Cocic schafft es von der Offensivabteilung nicht auf eine genügende Note, dafür fällt er im Vergleich zu seinen Teamkollegen zu wenig auf.

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