Brighton Labeau bereitet das 1:0 für Furkan Dursun vor und erzielt einen Doppelpack, darunter den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Gegen seinen ehemaligen Klub liefert er eine grossartige Leistung ab.
Die Einwechslungen von Nico Maier und Riccardo Braschi zahlen sich aus, ihr Einsatz ist aber zu kurz für eine Note. Während Nils Reichmuth an diesem Sonntag wie so oft hervorragend spielt, erlebt Marco Bürki hingegen ein Albtraumspiel. Zumindest tritt er den Freistoss, der zum zweiten Tor der Thuner führt, stark.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6