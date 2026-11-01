Brighton Labeau bereitet das 1:0 für Furkan Dursun vor und erzielt einen Doppelpack, darunter den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Gegen seinen ehemaligen Klub liefert er eine grossartige Leistung ab.

Die Einwechslungen von Nico Maier und Riccardo Braschi zahlen sich aus, ihr Einsatz ist aber zu kurz für eine Note. Während Nils Reichmuth an diesem Sonntag wie so oft hervorragend spielt, erlebt Marco Bürki hingegen ein Albtraumspiel. Zumindest tritt er den Freistoss, der zum zweiten Tor der Thuner führt, stark.

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