Nein, die Temperaturen im Tessin liegen am Sonntagnachmittag noch nicht unter dem Gefrierpunkt. Wie Daniel Dos Santos gegen den FCB nach zehn Minuten zum 1:0 für Lugano trifft, muss man aber trotzdem als eiskalt beschreiben. Für den Offensivallrounder gibt es wie für Vorlagengeber Uran Bislimi die Note 5. Dieser brilliert mit einer fast perfekten Passquote, nur ein einziges Zuspiel des gebürtigen Baslers landet beim Gegner.
Beim elften Sieg im zwölften Super-League-Spiel bekommen auch vier weitere Luganesi eine richtig gute Note. Zum Beispiel Yanis Cimignani, der mit etwas Glück zum 2:0 trifft. Oder David von Ballmoos, der mehrere sehenswerte Flugeinlagen auspackt. Einen starken Auftritt legen auch die beiden Innenverteidiger Lukas Mai und Antonios Papadopoulos hin.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6