Basel
Zugänge: Akpe Victory (19, Zalaegerszeg), Ludwig Malachowski (21, Mjällby), Asane Sow (20, Vercelli), Jonas Omlin (32, Gladbach), Jonas Harder (20, Fiorentina), Coleen Louis (21, Amiens), Zan Celar (27, QPR), Evann Senaya (20), Bennett Hoch (18), Renato (18) (alle Basel U21), Kazeem Olaigbe (23, Trabzonspor/Leihe), Philip Otele (27, Hamburg/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Lausanne/Leih-Ende), Djordje Jovanovic (27, Maccabi Haifa/Leih-Ende).
Abgänge: Bénie Traoré (23, NY City), Adrian Barisic (24, Braga), Dominik Schmid (28, Salzburg), Finn van Breemen (23, Famalicao), Junior Zé (20, Braunschweig), Tim Pfeiffer (21, Gladbach II), Andrin Hunziker (23, St. Gallen), Agon Rexhaj (19, Wil), Marvin Akahomen (19, Kriens/Leihe), Dion Kacuri (22, Lustenau/Leihe), Moritz Broschinski (25, Karlsruhe/Leihe), Koba Koindredi (24, Sporting/Leih-Ende), Julien Duranville (20, Dortmund/Leih-Ende), Marwin Hitz (Karriereende).
Grasshoppers
Zugänge: Marvin Hübel (23, Aarau), Dominik Papic (18, GC U21), Nikolas Muci (23, Mantova/Leih-Ende), Alieu Conateh (19, Amstetten/Leih-Ende), Loris Giandomenico (20, Rapperswil/Leih-Ende).
Abgänge: Laurent Seji (22, LS-Ouchy), Mouhamed El Bachir Ngom (26, Gent), Nicolas Glaus (24, Oberhausen), Salifou Diarrassouba (24, Rapperswil/Leihe), Jonathan Asp Jensen (20, Bayern II/Leih-Ende), Lovro Zvonarek (21, Bayern/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, YB/Leih-Ende), Michael Frey (31, vereinslos), Dirk Abels (29, vereinslos), Florian Hoxha (25, vereinslos), Sven Köhler (29, vereinslos).
Lausanne
Zugänge: Emilien Grosso (19, Lausanne U21), Melvin Mastil (26, Nyon/Leih-Ende), Konrad de la Fuente (24, Ceuta/Leih-Ende), Mayka Okuka (23, Nyon/Leih-Ende), Tim Hottiger (21, Xamax/Leih-Ende).
Abgänge: Sékou Fofana (23, Auxerre), Theo Bair (26, Auxerre/Leih-Ende), Gaoussou Diakité (20, Salzburg/Leih-Ende), Enzo Kana-Biyik (19, Manchester United/Leih-Ende), Sékou Koné (20, Manchester United/Leih-Ende), Gabriel Sigua (21, Basel/Leih-Ende), Karlo Letica (29, vereinslos).
Lugano
Zugänge: David von Ballmoos (31, YB/fixe Übernahme), Joel Bichsel (24, Saarbrücken), Beckham Castro (22, Millonarios), Felix Gebhardt (24, Jahn Regensburg), Dereck Moncada (18, Inter Bogotá), Fotios Pseftis (23, Aachen/Leih-Ende), Gjan Ajdin (19), Jason Parente (20), Christian Raffa (19), Nicolo Puddu (18), Bryan Zurmühle (17), Ian Tiraboschi (16) (alle Lugano U21).
Abgänge: Amir Saipi (26, Castellón), Mohamed Belhadj Mahmoud (26, Espérance), Yassin Sbai (23, Pancevo), Shkelqim Vladi (25, Aarau), Alexandre Parsemain (23, Moreirense), Georgios Koutsias (22, Famalicao), Ilija Maslarov (19, Rapperswil/Leihe), Mattia Bottani (35, vereinslos), Zachary Brault-Guillard (27, vereinslos), Hicham Mahou (26, vereinslos), Serif Berbic (24, vereinslos), Yuri Peverelli (19, Xamax/Leihe).
Luzern
Zugänge: Leonardo Bertone (32, Thun), Loïc Lüthi (22, Winterthur), Aurelio Oehlers (22, Volendam), Raphael Radtke (24, Schaffhausen), Simon Simoni (22, Frankfurt), Oscar Kabwit (21, Mazembe/fixe Übernahme), Ronaldo Fernandes (21, Vaduz/Leih-Ende), Nando Toggenburger (22, Kriens/Leih-Ende), Sascha Meyer (20), Erblin Sadikaj (18), Bung Hua Freimann (22) (alle Luzern U21).
Abgänge: Andrej Vasovic (18, Brügge), Pascal Loretz (23, Hannover 96), Severin Ottiger (23, Winterthur), Adrian Bajrami (24, Braga), Julian Bock (22, Stuttgart II), Sinan Karweina (27, Wehen-Wiesbaden), Kevin Spadanuda (29, FC Zürich), Vaso Vasic (36, vereinslos), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (23, Kriens), Mattia Walker (21, Vaduz/Leihe), Lionel Huwiler (19, Étoile Carouge/Leihe), Julian von Moos (25, Servette/Leih-Ende), Taisei Abe (22, Nagasaki/Leih-Ende).
Sion
Zugänge: Winsley Boteli (19, Gladbach II/fixe Übernahme), Fodé Sylla (20, Lens), Timothy Fayulu (26, Noah/Leih-Ende), Gilles Richard (23, Nyon/Leih-Ende), Burak Alili (22, Nyon/Leih-Ende), Dinis Rodrigues (20, Penafiel/Leih-Ende), Gabriele Mulazzi (23, Juve Next Gen/Leih-Ende), Rayan Stoll (20, Nyon/Leih-Ende).
Abgänge: Dejan Djokic (25, Vaduz), Noah Grognuz (20, Nyon/Leihe), Pierrick Moulin (23, Nyon/Leihe), Maxime Dubosson (21, Étoile Carouge/Leihe), Lamine Diack (25, Nantes/Leih-Ende).
Servette
Zugänge: Mathis Lambourde (20, Hellas Verona), Junior Kadile (23, Almere/fixe Übernahme), Edvinas Gertmonas (30, Cluj), Pedro Naressi (28, Ludogorez), Quentin Maceiras (30, Puskas), Alonzo Vincent (17, Servette U21), Tristan Nunez (17, Servette U19), Julian von Moos (25, Luzern/Leih-Ende), Tiemoko Ouattara (21, St. Gallen/Leih-Ende), Jarell Simo (22, Nyon/Leih-Ende), Léo Besson (23, LS-Ouchy/Leih-Ende), Leart Zuka (20, Grand Saconnex/Leih-Ende).
Abgänge: Loun Srdanovic (19, Lille), Jérémy Guillemenot (28, Krakau), Patrick Weber (22, Wil), Joël Mall (35, YB), Sidiki Camara (23, Étoile Carouge), Keyan Varela (20, Waalwijk/Leihe), Malek Ishuayed (19, Kriens/Leihe), Jamie Atangana (18, LS-Ouchy/Leihe), Mardochée Miguel (19, Nyon/Leihe), Gaël Ondoua (30, vereinslos), Mattéo Anselme (19, vereinslos), Marwan Aubert (20, Nyon/fixe Übernahme).
St. Gallen
Zugänge: Aliou Baldé (23, Nizza/fixe Übernahme), Andrin Hunziker (23, Basel), Leon Frokaj (21, Aarau), Stephan Ambrosius (27, Karlsruher SC/Leih-Ende).
Abgänge: Alessandro Vogt (21, Hoffenheim), Edis Bytyqi (23, Wil), Konrad Faber (28, Osnabrück), Jordi Quintilla (32, Nea Salamis), Tiemoko Ouattara (21, Servette/Leih-Ende), Antonio Verinac (21, Austria Lustenau/Leihe).
Thun
Zugänge: Nicolas Bürgy (30, Odense), Dorian Derbaci (20, Aarau), Nassim Zoukit (25, Aarau), Nico Meier (25, Blau-Weiss Linz), Mats Seiler (20, YB), Louis Passavant (20, Basel), Simon Lengen (19), Leo Stucki (18) (beide Thun U21), Layton Stewart (23, Wimbledon/Leih-Ende), Dario Wälti (20, Kriens/Leih-Ende).
Abgänge: Ethan Meichtry (20, Genua), Elmin Rastoder (24, Panathinaikos), Mathias Tomas (25, Puebla), Dominik Franke (27, Zalgiris), Enis Asani (21, Biel), Leonardo Bertone (32, Luzern), Vasilije Janjicic (27, vereinslos), Jan Eicher (22, vereinslos), Kastriot Imeri (26, YB/Leih-Ende), Noah Rupp (22, Karlsruher SC/Leih-Ende), Nino Ziswiler (26, Karriereende).
Vaduz
Zugänge: Julian Stark (25, Verl), Lado Akhalaia (24, Fürth II), Dejan Sorgic (36, Yverdon), Juan Cabrera (23, Fürth), Dejan Djokic (25, Sion), Lutfi Dalipi (20, YB/Leihe), Mattia Walker (21, Luzern/Leihe), Ranjan Neelakandan (21, Annecy/Leihe).
Abgänge: Alessio Hasler (20, Illertissen), Gabriel Foser (23, Eschen/Mauren/fixe Übernahme), Angelo Campos (26, Schaffhausen), Cédric Gasser (28, vereinslos), Ayo Akinola (26, vereinslos), Javi Navarro (29, vereinslos), Gabriele De Donno (24, vereinslos), Jonathan De Donno (24, vereinslos), Ronaldo Fernandes (21, Luzern/Leih-Ende), Brian Beyer (29, Winterthur/Leih-Ende).
YB
Zugänge: Cédric Zesiger(28, Augsburg), Isaac Schmidt (26, Leeds), Dominik Pech (19, Slavia Prag/fixe Übernahme), Joël Mall (35, Servette), Benjamin Kabeya (25, YB U21), Kastriot Imeri (26, Thun/Leih-Ende), Lewin Blum (24, Charleroi/Leih-Ende), Sergio Cordova (28, St. Louis/Leih-Ende), Emmanuel Tsimba (20, GC/Leih-Ende), Rhodri Smith (19, Winterthur/Leih-Ende).
Abgänge: Lukasz Lakomy (25, Leuven), Rayan Raveloson (29, Amed), Heinz Lindner (35, FC Zürich), Malik Deme (21, Rapperswil), Mats Seiler (20, Thun), David von Ballmoos (31, Lugano/fixe Übernahme), Ebrima Colley (26, Konyaspor/Leihe), Tanguy Zoukrou (23, Kocaelispor/Leihe), Lutfi Dalipi (20, Vaduz/Leihe), Janis Lüthi (21, Xamax/Leihe), Ruben Salchli (20, Kriens/Leihe), Ardian Bajrami (22, vereinslos), Chris Bedia (30, Union Berlin/Leih-Ende), Yan Valery (27, Sheffield Wednesday/Leih-Ende).
Zürich
Zugänge: Kevin Spadanuda (29, Luzern), Heinz Lindner (35, YB).
Abgänge: Cheveyo Tsawa (19, Brügge), Daniel Denoon (22, Pisa/fixe Übernahme), Ivan Cavaleiro (32, Luanda), Matthias Phaëton (26, ZSKA Sofia/Leih-Ende), Nelson Palacio (25, Salt Lake/Leih-Ende), Yanick Brecher (33, Karriereende).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
0
0
0