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Schafft es Lichtsteiner in den September?
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Frage um FCB-Trainer:Schafft es Lichtsteiner in den September?

Von wegen WM-Blues
Das sind die Highlights der ersten Super-League-Wochen

Noch hallt das Echo der Fussball-WM nach. Doch in der Schweiz gibt es keine Zeit für eine Pause. Die neue Super-League-Saison beginnt am Samstag.
Publiziert: 21.07.2026 um 23:37 Uhr
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Aktualisiert: 21.07.2026 um 23:41 Uhr
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Das Bern-Derby steigt bereits in der zweiten Runde der neuen Super-League-Saison.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Super League startet am 25. Juli, nur eine Woche nach WM-Finale
  • Thun empfängt YB im Berner Derby am 1. August um 20.30 Uhr
  • Erster Super-League-Klassiker FCZ gegen Basel am 22. August um 20.30 Uhr
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Kein Sommerloch für Schweizer Fussballfans! Nicht einmal eine Woche nach dem WM-Final rollt der Ball in der Super League wieder. Die europäischen Top-Ligen lassen sich stattdessen bis Ende August Zeit.

Doch bis dahin sind in der Super League bereits die ersten vier Runden durch und die Saison lanciert. Die zwei ersten Partien der neuen Spielzeit werden am Samstag um 18 Uhr angepfiffen. Basel reist für den Auftakt nach Genf, während Lausanne die beinahe abgestiegenen Grasshoppers empfängt. 

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Wie steigt Thun in die Meisterschaft ein?

Am selben Abend um 20.30 Uhr gastiert der amtierende Meister in der Zentralschweiz beim FCL. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen. Leandro Bertone (32) steht seit diesem Sommer bei den Luzernern unter Vertrag und kommt bereits im ersten Spiel gegen seinen Ex-Klub zum Einsatz. 

Der frischgebackene Aufsteiger Vaduz ist die erste Super-League-Mannschaft, die gegen Lugano im neuen Stadion auftritt. Die Partie wird am 26. Juli um 16.30 Uhr angepfiffen. 

Berner Derby steigt früh

Die zweite Super-League-Runde hält das erste Derby bereit. Thun empfängt YB am 1. August um 20.30 Uhr. Auch hier kommt es zu einem Wiedersehen mit einem Ex-Thuner. Der während der letzten Saison ins Oberland ausgeliehene Kastriot Imeri (26) tritt neu im YB-Dress gegen seine Meisterkollegen an. 

Basel kann sich zum ersten Mal in der dritten Runde mit dem amtierenden Meister messen. Der Anpfiff im St. Jakob-Park gegen die Oberländer ist für den 8. August um 18 Uhr angesetzt. Zum ersten Super-League-Klassiker kommt es in der vierten Runde. Der FCZ empfängt Basel im Letzigrund. Ob die Zürcher in der kommenden Saison sportlich mit den Baslern mithalten können, wird sich am 22. August um 20.30 Uhr zeigen. 

Wann beginnen Europas Top-Ligen?

Am selben Wochenende startet auch der Spielbetrieb in der Premier League, Bundesliga, Serie A und Ligue 1, während die spanische LaLiga bereits eine Runde durch hat. Die Deutschen eröffnen die Saison mit einem absoluten Highlight. Am 22. August um 20.30 Uhr empfängt der BVB den Erzrivalen aus München und lanciert somit den Kampf um den Meistertitel schon beim ersten Spiel.

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