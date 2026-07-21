Der FC Luzern hat die Nachfolge von Pascal Loretz geregelt. Simon Simoni überzeugt im Probetraining – und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Seit einigen Tagen ist Simon Simoni (22) bereits in Luzern. In den letzten Tagen absolvierte er ein Probetraining. Und am Samstag stand er beim Testspiel gegen den belgischen Verein VV St. Truiden auch schon ein erstes Mal zwischen den Pfosten.

Trotz zwei Gegentoren erledigte Simoni seinen Job ordentlich. Auch auf die Entscheidungsträger beim FCL hat der albanische Goalie einen guten Eindruck gemacht. So sehr, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist. Simoni wechselt in die Zentralschweiz und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Torhüter-Team komplett

Damit ist die Nachfolge von Pascal Loretz (23), der zu Hannover 96 weitergezogen ist, geklärt. Beim FCL ist Simoni als Nummer 1 eingeplant. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Sportchef Remo Meyer (44) noch einen weiteren Torhüter auf dem Markt sucht. Das Torhüter-Team ist mit Simoni und dem zurückgekehrten Eigengewächs Raphael Radtke (24) also komplett.

Für Simoni kommt die Gelegenheit in Luzern wie gerufen. Vor drei Jahren wechselte er unter grossen Vorschusslorbeeren zu Frankfurt. Er vermochte sich aber nicht durchzusetzen – auch nicht auf Leihbasis in der 2. Bundesliga bei Kaiserslautern. Nun versucht der 1,95 Meter grosse Torhüter, in der Zentralschweiz seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Über Potenzial verfügt Simoni zweifellos. In Albanien gilt er seit Jahren als grosses Versprechen. Er durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen seines Landes und debütierte vor rund einem Jahr für die A-Nationalmannschaft. Mit guten Leistungen in Luzern könnten demnächst weitere dazukommen.