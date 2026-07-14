Nach Pascal Loretz' Wechsel zu Hannover 96 ist die Goalie-Situation beim FC Luzern brisant. Gemäss Blick-Informationen könnte der Nachfolger aus Frankfurt kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Luzern sucht dringend neuen Goalie nach Abgang von Pascal Loretz

Simon Simoni (22) könnte Kandidat sein, Vertrag bei Frankfurt endet 2027

Der 1,95 Meter grosse Albaner debütierte 2025 in der A-Nationalmannschaft

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Nach dem Abgang von Pascal Loretz (23) zu Hannover 96 steht beim FC Luzern derzeit nur noch ein Goalie im Kader: Eigengewächs Raphael Radtke (24). Zu wenig – zumal der Ex-Schaffhausen- und Biel-Keeper nicht als künftige Nummer eins eingeplant ist. Wie aus Luzern zu hören ist, dürfte es bereits diese Woche Neuigkeiten auf dieser Position geben.

Der Klub prüft in diesen Tagen mehrere Optionen. Einer der Kandidaten ist gemäss Blick-Informationen Simon Simoni (22). Der Albaner steht seit drei Jahren bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, war zuletzt aber eineinhalb Jahre an Kaiserslautern in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Dort gelang ihm der Durchbruch zum Stammkeeper allerdings nicht. Simoni ist bereits in Luzern und trainiert mit der Mannschaft. Ob die Luzerner in verpflichten, wird sich in den nächsten Tagen dann zeigen.

Nun ist Simoni auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. In Albanien gilt der 1,95 Meter grosse Torhüter seit Jahren als grosses Versprechen. Er durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen seines Landes und debütierte vor rund einem Jahr für die A-Nationalmannschaft.

Ablöse dürfte tief sein

Ob es Simoni nun nach Luzern zieht? Ins Anforderungsprofil von Sportchef Remo Meyer (45) würde er jedenfalls passen. Zudem sollte auch keine hohe Ablöse anfallen, da Frankfurt ihm keine Steine in den Weg legen will und sein Vertrag in einem Jahr ausläuft.

Simoni gilt als spielstark, ist sicher am Ball und bringt dank seiner Körpergrösse eine natürliche Präsenz im Strafraum mit. Zudem wäre er nicht der erste Goalie, den Meyer aus Deutschland holt, um dessen Karriere neu anzukurbeln. Man erinnere sich an Marius Müller. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.

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