Der Super-League-Start steht bevor. Blick liefert die Übersicht zu allen zwölf Teams – alle Transfers, Gerüchte und mögliche Aufstellungen.

Diese Transfers sind von den Super-Ligisten noch zu erwarten

Diese Transfers sind von den Super-Ligisten noch zu erwarten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel sucht nach Top-Stürmer und Linksverteidiger, Gespräche laufen

Servettes Vision: Rückkehr nach Europa unter neuem Sportchef John Williams

Vaduz hat fünf Mittelstürmer, aber nur einen Linksverteidiger im Kader

Basel

Zugänge: Victory (Zalaegerszeg), Malachowski (Mjällby), Sow (Vercelli), Omlin (Gladbach), Olaigbe (Leihe/Trabzonspor), Otele (Leih-Ende/Hamburg), Sigua (Leih-Ende/Lausanne), Louis (Amiens), Harder (Fiorentina).

Abgänge: Traoré (NY City), Barisic (Braga), Schmid (Salzburg), van Breemen (Famalicao), Zé (Braunschweig), Pfeiffer (Gladbach II), Kacuri (Leihe/Lustenau), Broschinski (Leihe/Karlsruhe), Koindredi (Leih-Ende/Sporting), Duranville (Leih-Ende/Dortmund), Akahomen (Leihe/Kriens).

So würden sie heute spielen: OMLIN; Tsunemoto, Omeragic, Daniliuc, LOUIS; Metinho, MALACHOWSKI; Salah, Shaqiri, SOW; Ajeti.

Das ist noch zu erwarten: Die ein Jahr dauernde Suche nach einem Mittelstürmer mit Torriecher geht weiter. Laut Sky ist der FCB an Tawfik Bentayeb interessiert, dem Topskorer der Ligue 2.

Grasshoppers

Zugänge: Muci (Leih-Ende/Mantova), Conateh (Leih-Ende/Amstetten).

Abgänge: Asp Jensen (Leih-Ende/Bayern II), Zvonarek (Leih-Ende/Bayern), Frey (Vertragsende/vereinslos), Abels (Vertragsende/vereinslos), Glaus (Vertragsende/vereinslos), Hoxha (Vertragsende/vereinslos), Tsimba (Leih-Ende/YB), Diarrassouba (Leihe/Rapperswil), Seji (LS-Ouchy), Ngom (Gent).

So würden sie heute spielen: Hammel; Marques, Paloschi, Mikulic, Rissi; Papic, Abrashi, Meyer; Krasniqi, MUCI, Bengondo.

Das ist noch zu erwarten: Das Kader ist bis auf Altmeister Abrashi ultrajung. Die neuen Besitzer versprechen Verstärkungen, wollen aber auch Spieler abgeben. Abgangskandidat ist Sven Köhler, den man gerne von der Payroll hätte. Von Aarau dürfte Goalie Marvin Hübel kommen, mit dem sich die Hoppers einig sein sollen.

Lausanne

Zugänge: Mastil (Leih-Ende/Nyon), de la Fuente (Leih-Ende/Ceuta).

Abgänge: Fofana (Auxerre), Bittarelli (Yverdon), Bair (Leih-Ende/Auxerre), Diakité (Leih-Ende/Salzburg), Kana-Biyik (Leih-Ende/Manchester United), Sigua (Leih-Ende/Basel), Letica (ablösefrei/vereinslos).

So würden sie heute spielen: MASTIL; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Roche, Koné, Beloko, Custodio; Butler-Oyedeji, Janneh.

Das ist noch zu erwarten: Das Kader blieb bislang weitgehend unverändert. Im Tor startet wohl Melvin Mastil, der beste Goalie der Challenge League der Vorsaison und WM-Teilnehmer mit Algerien. Viel erhofft sich Lausanne zudem von Nicky Beloko, der nach einer enttäuschenden ersten Saison zum Schlüsselspieler im Mittelfeld werden soll.

Lugano

Zugänge: Bichsel (Saarbrücken), Beckham Castro (Millonarios), Gebhardt (Jahn Regensburg), Moncada (Inter Bogotá).

Abgänge: Mahmoud (Vertragsende/vereinslos), Bottani (Vertragsende/vereinslos), Brault-Guillard (Vertragsende/vereinslos), Mahou (Vertragsende/vereinslos), Berbic (Vertragsende/vereinslos), Parsemain (Moreirense), Maslarov (Leihe/Rapperswil), Peverelli (Leihe/Xamax), Walker (Leihe/Vaduz), Saipi (Castellón).

So würden sie heute spielen: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Steffen; Behrens.

Das ist noch zu erwarten: Seit einem Monat ist es bei Lugano still. Dabei gibt es noch einiges zu tun. Unklar ist die Zukunft von Papadopoulos, Zanotti, Koutsias und Bislimi. Die Regel im Tessin ist aber klar: Nur wenn ein Spieler geht, wird ein neuer verpflichtet.

Luzern

Zugänge: Bertone (Thun), Lüthi (Winterthur), Oehlers (Volendam), Radtke (Schaffhausen), Ronaldo Fernandes (Leih-Ende/Vaduz), Toggenburger (Leih-Ende/Kriens).

Abgänge: Loretz (Hannover 96), Ottiger (Winterthur), Bajrami (Braga), Bock (Stuttgart), Karweina (Wehen-Wiesbaden), Spadanuda (Vertragsende/FCZ), Vasic (Vertragsende/vereinslos), Breedijk (Wil), Willimann (Kriens), Von Moos (Leih-Ende/Servette), Huwiler (Leihe/Etoile Carouge), Walker (Leihe/Vaduz), Vasovic (Brügge).

So würden sie heute spielen: RADTKE; Dorn, Knezevic, Freimann, Dantas Fernandes; BERTONE, Owusu; Kabwit, Di Giusto, OEHLERS; Meyer.

Das ist noch zu erwarten: Nach Loretz’ Abgang braucht der FCL dringend einen neuen Goalie. Gemäss Blick-Infos soll noch vor Saisonstart die Nachfolge geklärt sein. Simon Simoni von Eintracht Frabkfurt soll ein Kandidat sein. Stand jetzt kann Matteo Di Giusto gehalten werden. Was für die Luzerner ein Segen wäre.

Sion

Zugänge: Sylla (Lens), Fayulu (Leih-Ende/Noah).

Abgänge: Djokic (Vaduz), Diack (Leih-Ende/Nantes), Dubosson (Leihe/Carouge).

So würden sie heute spielen: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Rrudhani, Lukembila; Nivokazi.

Das ist noch zu erwarten: Die Walliser suchen noch einen Innenverteidiger von hohem Niveau. Und ein Deal soll unmittelbar bevorstehen. Ansonsten ist der Walliser Klub in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt, sämtliche Positionen sind doppelt besetzt. Eine Lösung muss noch für Timothy Fayulu gefunden werden. Der Keeper war mit DR Kongo an der WM und kehrt nach seiner Leihe nach Armenien zurück – wird aber kaum bleiben.

Servette

Zugänge: Lambourde (Verona), Maceiras (Puskas Akademia), Naressi (Ludogorez), Gertmonas (Cluj), Besson (Leih-Ende/SLO), von Moos (Leih-Ende/Luzern).

Abgänge: Mall (YB), Srdanovic (Lille), Atangana (Leihe/SLO), Miguel (Leihe/Nyon), Ishuayed (Leihe/Kriens), Weber (Wil), Guillemenot (ablösefrei/vereinslos), Ondoua (ablösefrei/vereinslos), Varela (Waalwijk), Aubert (Nyon), Ndjoko (Leihe/Nyon), Fankhauser (Leihe/Nyon).

So würden sie heute spielen: GERTMONAS; MACEIRAS, Rouiller, Burch, Mazikou; Naressi, Douline; Lopes, Stevanovic, Kadile; LAMBOURDE.

Das ist noch zu erwarten: Servette hat sich in jeder Mannschaftsreihe verstärkt. Mit Goalie Edvinas Gertmonas und Stürmer Mathis Lambourde kamen zwei prominente Neuzugänge. Der neue Sportchef John Williams verfolgt ambitionierte Ziele: Servette will zurück nach Europa. Offen bleibt die Zukunft von Timothé Cognat, der den Klub verlassen möchte. Dafür wurde die Kaufoption für Junior Kadile gezogen.

St. Gallen

Zugänge: Frrokaj (Aarau).

Abgänge: Vogt (Hoffenheim), Quintillà (Leihe/Salamis), Faber (Osnabrück), Ouattara (Leih-Ende/Servette).

So würden sie heute spielen: Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Besio, Baldé.

Das ist noch zu erwarten: Die Ostschweizer möchten wenig Bewegung im Kader haben. Angreifer Aliou Baldé wurde fix von Nizza übernommen. Ein Ersatz für Stossstürmer Alessandro Vogt wird noch gesucht.

Thun

Zugänge: Bürgy (Odense), Derbaci (Aarau), Maier (Blau-Weiss Linz), Stewart (Leih-Ende/Wimbledon), Wälti (Leih-Ende/Kriens), Zoukit (Aarau).

Abgänge: Bertone (Luzern), Rastoder (Panathinaikos), Meichtry (Genoa), Imeri (Leih-Ende/YB), Rupp (Leih-Ende/Karlsruhe).

So würden sie heute spielen: Steffen; Fehr, BÜRGY, Bamert, Heule; Reichmuth, DERBACI, Kait, Matoshi; Labeau, Ibayi.

Das ist noch zu erwarten: Vier Stammspieler plus Trainer haben den Meister bereits verlassen. Ob noch weitere dazukommen? Ein Kandidat ist noch Michael Heule. Sicher ist, dass Thun die Abgänge noch adäquat ersetzen muss. Bürgy, Derbaci, Zoukit und Maier sind noch nicht genug.

Vaduz

Zugänge: Akhalaia (Greuther Fürth II), Cabrera (Greuther Fürth), Dalipi (Leihe/YB), Djokic (Sion), Sorgic (Yverdon), Walker (Leihe/Luzern), Neelakandan (Leihe/Annecy).

Abgänge: Hasler (Illertissen), Campos (Schaffhausen), Beyer (Leih-Ende/Winterthur), Ronaldo Fernandes (Leih-Ende/Luzern).

So würden sie heute spielen: Schaffran; Beeli, Lang, Schwizer, Sawadogo; Mack, Cocic, Seiler, CABRERA; DJOKIC, SORGIC.

Das ist noch zu erwarten: In der Offensive ist der Aufsteiger sehr üppig aufgestellt – mit fünf Mittelstürmern im Kader. Anders sieht es bei den Aussenverteidigern aus. Malik Sawadogo als einzig gelernter Linksverteidiger ist zu wenig. Da muss noch aufgerüstet werden.

YB

Zugänge: Zesiger (Augsburg), Mall (Servette), Blum (Leih-Ende/Charleroi), Cordova (Leih-Ende/St. Louis), Imeri (Leih-Ende/Thun), Smith (Leih-Ende/Winterthur), Tsimba (Leih-Ende/GC).

Abgänge: Zoukrou (Kocaelispor Kulübü), Lindner (FCZ), Raveloson (Amed), Dalipi (Leihe/Vaduz), Lüthi (Leihe/Xamax), Salchli (Leihe/Kriens), Bedia (Leih-Ende/Union Berlin), Valery (Leih-Ende/Sheffield), Colley (Konyaspor).

So würden sie heute spielen: Keller; BLUM, Wüthrich, ZESIGER, Mambwa; Gigovic, Pech; Fassnacht, Sanches, Monteiro; Essende.

Das ist noch zu erwarten: Hinter einigen Spielern gibt es noch grosse Fragezeichen – insbesondere den Leihrückkehrern. So etwa Lewin Blum. Bisher kam er auch mangels Alternativen in allen Testspielen zum Einsatz. Ein anderer Aussenverteidiger wird dagegen nach seiner WM mit grosser Sicherheit gehen: Jaouen Hadjam.

FC Zürich

Zugänge: Lindner (YB), Spadanuda (Luzern).

Abgänge: Cavaleiro (Luanda), Brecher (Karriere-Ende), Palacio (Leih-Ende/Salt Lake), Phaëton (Leih-Ende/ZSKA Sofia), Tsawa (Brügge).

So würden sie heute spielen: Huber; Comenencia, Kamberi, Hack, Walker; Berisha, Reichmuth; Perea, Krasniqi, Di Giusto; Kény.

Das ist noch zu erwarten: Cheveyo Tsawa wechselt zu Brügge, er soll durch einen erfahrenen Neuzugang ersetzt werden. Für Stürmer Philippe Kény fehlen bislang finanziell interessante Angebote.