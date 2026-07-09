Bisher hat er für keinen anderen Verein als für den FCL gespielt. Jetzt lockt ein Vierjahresvertrag in Deutschland. Pascal Loretz unterschreibt bei Hannover 96.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Pascal Loretz (23) wechselt nach Deutschland. Der FCL-Goalie unterschreibt bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030. Nach Blick-Informationen blättert der Klub eine Million Franken Ablöse für ihn hin.

«Wir kennen Pascal schon lange, ein Transfer war aber mit unseren Rahmenbedingungen einfach nicht darstellbar. Es hat sich aber ausgezahlt, dass wir geduldig geblieben sind. In den zurückliegenden Wochen ist dann Bewegung in die Situation gekommen, und es hat sich eine Konstellation ergeben, in der der Wechsel realisierbar wurde – auch, weil Pascal unbedingt zu uns kommen wollte und positiv eingewirkt hat», erklärt Hannover-Sportchef Ralf Becker.

Der Torhüter freut sich

Loretz brennt auf die neue Aufgabe: «Ich wollte diesen Schritt wirklich unbedingt machen und freue mich extrem, dass es geklappt hat. Hannover 96 ist ein grosser deutscher Traditionsklub. Was ich speziell aus der vergangenen Saison an Bildern und Videos aus dem Stadion gesehen habe, ist extrem beeindruckend. Genau darauf habe ich sehr grosse Lust. Ich freue mich auf den Fussball, den wir spielen, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Denn ich glaube, dass mein Spiel sehr gut zur Spielweise der Mannschaft passt.»

Der Luzerner hat seine gesamte bisherige Karriere bei den Zentralschweizern verbracht. Nachdem er alle Nachwuchsstufen des FCL absolviert hatte, schaffte der Torhüter 2021 den Sprung in die erste Mannschaft. Nach 121 Super-League-Einsätzen und mehreren Nati-Aufgeboten zieht es den 23-Jährigen nun in die 2. Bundesliga.

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