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Millionen-Deal
Ex-GC-Juwel Jonathan Asp Jensen hat neuen Klub

Letzte Saison war er einer der raren Lichtblicke bei den Grasshoppers. Jetzt wechselt Ex-Hopper Jonathan Asp Jensen nach Spanien.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Jonathan Asp Jensen wechselt nach Spanien zu Deportivo La Coruña.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Wenn die Fans der Grasshoppers in der letzten Saison etwas zu feiern hatten, war meist er beteiligt: Neun Tore und sechs Assists hat Jonathan Asp Jensen (20) letzte Saison als Bayern-Leihgabe in Liga und Cup beigetragen. Jetzt hat der junge Däne gemäss übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Verein.

Die Bayern transferieren Asp Jensen in die spanische La Liga zu Aufsteiger Deportivo La Coruña. Mitte Juni hatte es noch geheissen, Lazio Rom habe im Rennen um den Linksfuss die Nase vorn.

Jetzt haben sich die Spanier aus La Coruña durchgesetzt. Die Transfersumme soll zwischen sechs und sieben Millionen Euro betragen. Kein schlechtes Geschäft für die Bayern, die Asp Jensen 2022 für 1,2 Millionen von Midtjylland verpflichtet haben.

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