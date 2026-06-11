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Interesse auch aus der Bundesliga
Wechselt Ex-Hopper Asp Jensen in die Serie A?

Trotz einer starken Saison bei GC hat Jonathan Asp Jensen bei den Bayern keine Zukunft. Während sich diverse Klubs für ihn interessieren, soll ein Klub aus der Serie A aktuell die Nase vorn haben.
Publiziert: 13:15 Uhr
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Aktualisiert: 13:26 Uhr
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Jonathan Asp Jensen hat trotz seiner starken Saison bei GC keine Zukunft bei Bayern.
Foto: TOTO MARTI
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Björn LindroosRedaktor Sport

Dass Jonathan Asp Jensen (20) GC verlassen wird, ist schon länger klar. Nach Ablauf seiner Leihe kehrt der Däne zum FC Bayern zurück. Doch bei den Münchnern scheint er trotz Vertrag bis 2028 keine Zukunft zu haben.

In Europa ist Asp Jensen dennoch heiss begehrt. Wie «Bild» berichtet, haben einige Klubs aus Frankreich, Portugal und Deutschland ihr Interesse bei den Bayern und dem Management des Spielers hinterlegt.

Doch der Favorit auf eine Verpflichtung soll aus Italien kommen.

Für vier Millionen nach Rom?

Demnach habe Lazio Rom im Rennen um den Youngster die Nase vorn. Fix soll der Deal aber noch nicht sein, eine Einigung steht noch aus. Beim Klub aus der Hauptstadt würde Asp Jensen von Italien-Legende Gennaro Gattuso (48) trainiert werden.

Asp Jensen war in der abgelaufenen Saison einer der Lichtblicke bei den Hoppers. In 40 Spielen erzielte er neun Tore und verbuchte sechs Vorlagen. Trotz seiner starken Saison hat der 20-Jährige bei den Bayern keinen Platz im Profi-Kader. 

Für die Münchner kann er aber immerhin zu einem guten Geschäft werden. Während die Bayern ihn 2022 für 1,2 Millionen Euro von Midtjylland holten, winkt jetzt ein Weiterverkauf in Höhe von etwa vier Millionen Euro.

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