Zum Einzug in die AIL Arena erhält der FC Lugano gleich zwei neue Stadionhymnen. Hinter den Songs steckt keine geringere Band als die Tessiner Rock-Legenden von Gotthard.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gotthard komponiert zwei Stadionhymnen für die neue AIL Arena in Lugano

Premiere der Songs «Lugano My Town» und «Bianconeri Alè» am 26. Juli

Gitarrist Leo Leoni trug 1978/79 selbst das FC-Lugano-Trikot

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Viele traditionsreiche Fussballklubs haben ihre musikalischen Aushängeschilder – und sie kommen fast immer aus der eigenen Heimat. Liverpool hat die Beatles, Köln die Höhner, die AS Roma Antonello Venditti. Nun zieht auch der FC Lugano nach: Die Tessiner Rock-Legenden von Gotthard liefern künftig den Soundtrack für die neue AIL Arena.

Pünktlich zum Umzug präsentieren die Bianconeri gleich zwei neue Stadionhymnen, die für Hühnerhaut sorgen sollen – «Lugano My Town» und «Bianconeri Alè». Gotthard hat sie in Zusammenarbeit mit der Curva Nord in den letzten Monaten komponiert. Bislang gibt es davon lediglich einen kurzen Teaser zu hören. Premiere feiern die beiden Stücke am 26. Juli beim ersten Heimspiel in der neuen AIL Arena gegen Aufsteiger Vaduz.

Für Gotthard eine Herzensangelegenheit

Während «Lugano My Town» die Fans bereits vor dem Anpfiff auf Betriebstemperatur bringen soll, wird «Bianconeri Alè» künftig den Einlauf der Mannschaften begleiten. «Es ist für den FC Lugano eine grosse Ehre, gemeinsam mit Gotthard – einer der bedeutendsten Schweizer Rockbands – zwei Songs für unseren Klub realisiert zu haben», sagt CEO Martin Blaser.

Auch für Gotthard-Gitarrist und Gründer Leo Leoni (60) ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. «Mein Herz war schon immer schwarz-weiss», sagt Leoni. Als Kind trug er selbst das Trikot des FC Lugano und gewann 1978/79 mit dem Nachwuchs sogar den Schweizer Meistertitel.

Dass ausgerechnet Gotthard, die 1992 in Lugano gegründet wurde, nun den Sound der neuen AIL Arena prägt, passt deshalb perfekt. «Auch wenn wir zuerst zu einer Schweizer und später zu einer internationalen Band geworden sind, ist unser Herz immer hier geblieben.» Mit den beiden Stadionhymnen verbinden die Rocker nun ihre zwei grössten Leidenschaften – die Musik und den FC Lugano. Und davon profitiert die ganze Fussballschweiz.

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