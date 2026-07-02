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Zwölf Einsätze in halbem Jahr
Lugano lässt Stürmer wieder ziehen

Alexandre Duville-Parsemain verlässt den FC Lugano und wechselt zu Moreirense in die höchste portugiesische Liga.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Alexandre Duville-Parsemain wechselt nach Portugal.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Ein Dutzend Mal stand Alexandre Duville-Parsemain (23) für den FC Lugano auf dem Feld, blieb allerdings ohne Torbeteiligung. Nachdem der Mann aus Martinique, der auch die französische Staatsbürgerschaft hat, für die Rückrunde der letzten Saison nach Frankreich zu Caen verliehen wurde, bricht seine Zelte im Südtessin nun endgültig wieder ab und verlässt den Klub Richtung Portugal.

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Der Mittelstürmer heuert bei Moreirense in der höchsten Liga an. «Wir danken Alexandre für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für dieses neue Abenteuer», schreiben die Luganesi in der Mitteilung. Duville-Parsemain stiess im Sommer 2025 von Dijon zu den Bianconeri.

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