Am Mittwochvormittag wurden die ersten Paarungen des Schweizer Cups für die kommende Saison ausgelost. Während der Titelverteidiger aus St. Gallen auswärts gegen Thalwil in den Wettbewerb steigt, reist der Schweizer Meister Thun ins Wallis nach Saxon. Die erste Runde wird vom 14. bis 16. August ausgetragen. Der Final ist auf den 6. Juni 2027 angesetzt.
Die Duelle der Super-Ligisten
Courtételle (1. Liga Classic) – Basel
Liestal (2. Liga Int.) – YB
Kerzers (2. Liga) – Sion
Regensdorf (2. Liga) – GC
Saxon (2. Liga) – Thun
Thalwil (1. Liga Classic) – St. Gallen
Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich
Bavois (Promotion League) – Servette
Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport
Buochs (1. Liga Classic) – Luzern
Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano
Die Duelle der Challenge-Ligisten
Biel (Promotion League) – Aarau
Rebstein (2. Liga) – Wil
YF Juventus (Promotion League) – Rapperswil-Jona
Zürich City SC (2. Liga Int.) – Winterthur
Collex-Bossy (2. Liga Int.) – Etoile Carouge
Terre Sainte (2. Liga Int.) – Yverdon
Meyrin (1. Liga Classic) – Neuchâtel Xamax
Amical Saint-Prex (Promotion League) – Stade Nyonnais
CS Italien Genf (2. Liga) – Stade-Lausanne-Ouchy
Cham (Promotion League) – Kriens