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Auslosung zur 1. Runde des Schweizer Cups
Titelverteidiger FCSG reist an den Zürichsee – FCB muss in den Jura

Am 14. August geht es wieder los mit dem Schweizer Cup. St. Gallen steigt als Titelverteidiger gegen Thalwil in den Wettbewerb, während Schweizer Meister Thun auf Saxon aus dem Wallis trifft.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Cupsieger St. Gallen trifft in der ersten Runde auf Thalwil.
Foto: Pius Koller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am Mittwochvormittag wurden die ersten Paarungen des Schweizer Cups für die kommende Saison ausgelost. Während der Titelverteidiger aus St. Gallen auswärts gegen Thalwil in den Wettbewerb steigt, reist der Schweizer Meister Thun ins Wallis nach Saxon. Die erste Runde wird vom 14. bis 16. August ausgetragen. Der Final ist auf den 6. Juni 2027 angesetzt.

Die Duelle der Super-Ligisten

Courtételle (1. Liga Classic) – Basel
Liestal (2. Liga Int.) – YB
Kerzers (2. Liga) – Sion
Regensdorf (2. Liga) – GC
Saxon (2. Liga) – Thun
Thalwil (1. Liga Classic) – St. Gallen
Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich
Bavois (Promotion League) – Servette
Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport
Buochs (1. Liga Classic) – Luzern
Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano

Die Duelle der Challenge-Ligisten

Biel (Promotion League) – Aarau
Rebstein (2. Liga) – Wil
YF Juventus (Promotion League) – Rapperswil-Jona
Zürich City SC (2. Liga Int.) – Winterthur
Collex-Bossy (2. Liga Int.) – Etoile Carouge
Terre Sainte (2. Liga Int.) – Yverdon
Meyrin (1. Liga Classic) – Neuchâtel Xamax
Amical Saint-Prex (Promotion League) – Stade Nyonnais
CS Italien Genf (2. Liga) – Stade-Lausanne-Ouchy
Cham (Promotion League) – Kriens

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SC Kriens
SC Kriens
Challenge League
Challenge League
Bellinzona
Bellinzona
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Aarau
FC Aarau
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
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        In diesem Artikel erwähnt
        SC Kriens
        SC Kriens
        Challenge League
        Challenge League
        Bellinzona
        Bellinzona
        Étoile Carouge
        Étoile Carouge
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Wil
        FC Wil
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        FC Aarau
        FC Aarau
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        FC Vaduz
        FC Thun
        FC Thun
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        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
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        FC Luzern
        FC Luzern
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        BSC Young Boys
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