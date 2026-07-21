Ab dieser Saison sollen die Fans an Spielen der Super League bei einem Entscheid per Videobeweis die umstrittene Szene gleichzeitig mit dem Schiedsrichter zu sehen bekommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fans sehen ab Saisonstart 2026 VAR-Bilder auf Stadion-Screens in der Super League

Schiedsrichterentscheidungen werden schriftlich erklärt, keine Mikrofon-Kommentare geplant

Technikabhängig: Nicht alle Stadien können Livebilder zeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Die Super League versucht sich an einer kleinen Revolution. Ab dem Saisonstart am Wochenende sollen die Fans in den Stadien die Entscheidungen der Videoassistenten besser verstehen können. Dazu will die Swiss Football League auf den Stadion-Screens jene Bilder zeigen, die auch dem Schiedsrichter gezeigt werden, wenn dieser vom VAR an den Bildschirm gebeten wird.

Überprüft der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin also am kleinen TV am Spielfeldrand eine Penaltyszene oder einen möglichen Platzverweis, sehen die Menschen im Stadion zeitgleich, worum es geht.

Auf Erklärungen übers Mikrofon wird verzichtet

Ausserdem soll auf den Screens immer erst der Grund für eine Prüfung durch den VAR und danach die Entscheidung schriftlich mitgeteilt werden. Bei Abseits-Entscheidungen soll das Bild mit der gezogenen Abseitslinie möglichst rasch nach der Entscheidung ebenfalls auf den Grossleinwänden zu sehen sein.

Verzichtet wird vorerst darauf, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidungen per Mikrofon über die Stadionlautsprecher erklären. Das wäre technisch zwar möglich. Aber weil nicht alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter drei Landessprachen beherrschen, werden die Entscheidungen nur schriftlich erklärt.

Ob die Fans durch die Ansicht der umstrittenen Bilder mehr Verständnis für den Videobeweis haben? Sicher ist, dass der Entscheidungsprozess transparenter wird. Noch ist nicht klar, ob die Live-Bilder in allen Stadien der Super League zu sehen sein werden. Das hängt davon ab, ob die einzelnen Stadien mit der nötigen Technik ausgestattet sind.