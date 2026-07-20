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«Hat Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt»
St. Gallen stattet Nachwuchstalent mit Profivertrag aus

Fabio Rissi unterschreibt bei St. Gallen einen Profivertrag. Der Mittelstürmer aus der eigenen Jugend bewies im Nachwuchs seine Torgefährlichkeit und soll künftig in der ersten Mannschaft Fuss fassen.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Fabio Rissi (r.) erhält bei St. Gallen einen Profivertrag,
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

St. Gallen stattet Fabio Rissi (18) mit einem Profivertrag aus. Wie die Espen am Montagnachmittag in einer Mitteilung schreiben, binden sie den Mittelstürmer aus dem eigenen Nachwuchs «langfristig an den Klub». 

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Das Eigengewächs kam in der vergangenen Saison für die U19 und U21 auf insgesamt 36 Pflichtspieleinsätze und erzielte 19 Tore. Rissi, der in diesem Jahr auch in zwei Partien der U19-Nati auf dem Feld stand, habe damit seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt und bringe viele Voraussetzungen für den Profifussball mit.

«Nun wird er die Sommervorbereitung mit der 1. Mannschaft absolvieren, um sich an das höhere Niveau gewöhnen zu können. Wichtige Spielpraxis soll auch in der kommenden Saison in der U21 gesammelt werden», äussert sich Jan Breitenmoser, Leiter Sportentwicklung beim FCSG, zu den Plänen mit dem Youngster.

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