In Nyon wurden die nächsten Runden der Europacup-Qualifikation ausgelost. Damit kennen Thun, St. Gallen, Lugano, Sion und Vaduz ihre nächsten möglichen Gegner.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bereits bevor die Super-Ligisten überhaupt in die europäischen Wettbewerbe gestartet sind, hat die Uefa am Montag in Nyon die Paarungen der nächsten Runden ausgelost. Hier kommt die Übersicht.

Thun

Thun ist der erste Schweizer Klub, der in das europäische Geschehen eingreift. Am Dienstagabend (20 Uhr) empfängt der Meister in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League Dinamo Zagreb. Falls sich die Berner Oberländer im Duell mit dem kroatischen Meister durchsetzen, reisen sie in den Norden. Entweder auf die Färöer Inseln oder nach Litauen. In der 3. Qualifikationsrunde der Champions League trifft Thun nämlich auf den Sieger des Duells zwischen KI Klaksvik und FK Kauno Zalgiris. Das Hinspiel in Thun würde am 4./5. August stattfinden, das Rückspiel auswärts am 11. August.

Verliert Thun das Duell gegen Dinamo Zagreb geht es in der Qualifikation zur Europa League weiter. Dort würden sich die Berner Oberländer in der dritten Qualirunde mit dem Verlierer des Duells Vikingur Reykjavik aus Island und Hapoel Beer Sheva aus Israel messen. Das Hinspiel im Visana Stadion würde am 6. August steigen, das Rückspiel auswärts am 13. August.

St. Gallen

St. Gallen duelliert sich in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag (20 Uhr) mit der SL Benfica. Setzen sich die Espen gegen die Portugiesen durch, trifft der Cupsieger in der 3. Qualirunde der Europa League auf den Verlierer des Duells zwischen Sturm Graz und Heart of Midlothian, das der österreichische und schottische Klub in der Champions-League-Quali bestreiten.

Bei einer Niederlage gegen Benfica geht es für St. Gallen in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League weiter. Dort würden sich die Ostschweizer mit dem Verlierer der Partie zwischen Sheriff Tiraspol (Moldawien) und Maccabi Tel Aviv (Israel) messen. In beiden Fällen würden die Spiele voraussichtlich am 6. und 13. August ausgetragen werden.

Lugano

Lugano duelliert sich am Donnerstag (20.30 Uhr) in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League mit dem KF Dukagjini. Überstehen die Tessiner diese Runde gegen den kosovarischen Vertreter, geht es am 6. August zu Hause und am 13. August auswärts in der 2. Qualirunde gegen den Sieger der Partie zwischen NSI Runavik (Färöer) und dem FC Koper (Slowenien) weiter.

Sion

Auch Sion tritt am Donnerstag (19 Uhr) in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League an, dies gegen BATE Borisov. Gehen die Walliser siegreich aus dem Duell hervor, treffen sie auf den Sieger des Duells zwischen Zimbru Chisinau (Moldawien) oder Noah Jerewan (Armenien). Am 6. August würden die Sittener zuerst auswärts spielen, am 13. August zu Hause im Tourbillon.

Vaduz

Als liechtensteinischer Cupsieger steigt auch Vaduz in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League ein. Am Donnerstag empfangen die Liechtensteiner Atletic Escalades um 19.30 Uhr. Setzen sich die Vaduzer gegen den Klub aus Andorra durch, duellieren sie sich in der 3. Qualirunde am 6. und 13. August mit dem Sieger der Begegnung zwischen İstanbul Başakşehir FK aus der Türkei und Inter Turku aus Finnland.

Verlieren Lugano, Sion und Vaduz ihre Duelle in der Conference-League-Quali jeweils, ist das europäische Abenteuer für sie zu Ende.



