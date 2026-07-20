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Abgänge kurz vor Saisonbeginn
Drei Youngster um WM-Fahrer verlassen YB

Die Young Boys Bern verabschieden wenige Tage vor dem Saisonstart drei Youngster: Malik Deme und Keeto Thermoncy wechseln in die Challenge League, während Elio Rufener an Kriens ausgeliehen wird.
Publiziert: 17:58 Uhr
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Malik Deme verlässt YB Richtung Rapperswil-Jona.
Foto: Pius Koller
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB bastelt kurz vor dem Saisonstart gegen Sion (Sonntag, 14 Uhr) weiter am Kader. Am Montag geben die Berner gleich drei Abgänge bekannt.

Zum einen wechselt Malik Deme (21) per sofort zu Rapperswil-Jona in die Challenge League. Der Flügelspieler stiess im Sommer 2023 aus dem GC-Nachwuchs zu YB, wo er zunächst für die U21 in der Promotion League zum Einsatz kam. In den vergangenen zwei Saisons spielte Deme auf Leihbasis in der Challenge League bei Nyon, Vaduz und Xamax.

Auch Keeto Thermoncy (20) spielt künftig in der Challenge League. Das YB-Eigengewächs schliesst sich per sofort Nyon an. Der Innenverteidiger absolvierte in den letzten beiden Saisons 40 Spiele für die U21 der Berner in der Promotion League. Thermoncy vertrat an der WM Haiti, das Herkunftsland seines Vaters. Als jüngster Spieler der haitianischen Nationalmannschaft kam der 20-Jährige aber in keinem der drei Gruppenspiele zum Einsatz.

Des Weiteren verlässt auch Elio Rufener (19) die Young Boys – zumindest vorübergehend. Der Mittelfeldspieler wird an Challenge-League-Aufsteiger Kriens ausgeliehen. Das YB-Eigengewächs stand in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Promotion League für die U21 im Einsatz und erzielte dabei in 43 Partien sieben Tore. 

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