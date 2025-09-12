Für den FC Basel steigt am Samstagabend in Thun der Spitzenkampf (18 Uhr). Sportchef Stucki setzt die Latte hoch, Trainer Magnin muss einen Stammspieler ersetzen – und noch länger als gedacht auf Bénie Traoré warten! Das FCB-Inside der 6. Runde.

1/5 Geduld ist gefragt bei Spektakelspieler Bénie Traoré. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Darum gehts Wie der Stand bei Bénie Traoré ist

Welches Kunststück Léo Leroy fertiggebracht hat

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Schlechte Nachrichten für den FC Basel: Bénie Traoré (22) wird dem Doublesieger noch einige weitere Wochen fehlen. Der Ivorer schlägt sich mit einer Sehnenverletzung im Oberschenkel herum. «Er trainiert wieder mit Ball. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder im Mannschaftstraining sehen werden», sagt Ludovic Magnin. Immerhin hat FCB-Sportchef Daniel Stucki dem Basler Trainer mit Jeremy Agbonifo und Ibrahim Salah zwei Alternativen auf den Flügelpositionen bereitgestellt. «So können wir Bénie die nötige Zeit geben, um seine Verletzung auszukurieren», so Magnin.

Die grosse Frage

Wer ersetzt den gesperrten Léo Leroy? Nach dem Abgang von Leon Avdullahu hat sich der Franzose den Stammplatz im zentralen Mittelfeld neben Metinho geschnappt. Leroy stand in dieser Saison in allen acht Basler Pflichtspielen in der Startelf. Doch nun hat der ehemalige Montpellier-Profi das Kunststück fertiggebracht, in fünf Super-League-Spielen bereits vier Gelbe Karten zu sammeln – und so bereits Mitte September mit einer Gelbsperre das erste Mal aussetzen zu müssen. Als Leroy-Ersatz stehen zwei Kandidaten zur Verfügung: Koba Koindredi oder Andrej Bacanin. Der 18-jährige Serbe kam vor der Länderspielpause gegen Sion zu seinem Debüt und stand vergangenes Wochenende 80 Minuten für die U21 auf dem Platz.

Gesagt ist gesagt

«In Thun muss es drei Punkte geben, das ist unser Anspruch», erklärte FCB-Sportchef Daniel Stucki unter der Woche in einer Medienrunde. Der bisherige Saisonstart mit neun Punkten aus fünf Ligaspielen sei «okay», es würden aber doch einige Punkte fehlen. Schliesslich hätten die Basler in dieser Saison ein klares Ziel. Stucki: «Wir wollen beide Titel verteidigen. Das sind hohe Ziele, aber sie sind realistisch.»

Mögliche Aufstellung

Hitz, Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid; Metinho, Bacanin; Otele, Shaqiri, Salah; Ajeti.

Wer fehlt?

Neben dem verletzten Bénie Traoré und dem gesperrten Léo Leroy muss der FCB auch weiterhin auf den langzeitverletzten Finn van Breemen verzichten.

Neben dem Platz

Für derart Aufsehen wie das Flammentrikot der vergangenen Saison hat das neue Basler Auswärtsdress nicht gesorgt. Und dennoch spaltet auch das fliederfarbene Stoffstück die Meinungen. Doch nicht nur der optische Eindruck sorgt beim einen oder anderen FCB-Fan für Ärger, sondern die bisherigen Auftritte im Auswärtstrikot. Die beiden Partien, welche die Basler in dieser Saison in Flieder bestritten haben, gingen verloren. Gegen die in Rot auflaufenden Thuner dürfte es zum dritten Anlauf kommen.

Der FCB in ungewohnter Farbe – trotz Torjubel verlor man im fliederfarbenen Shirt in Lugano 1:3. Foto: keystone-sda.ch

Hast du gewusst, dass …

Die gut 10'000 Fans, die am Samstagabend in der Stockhorn Arena sein werden, auch für das Duell Thun gegen Basel aussergewöhnlich sind? Die Zuschauerzahlen bei den letzten Aufeinandertreffen in Thun, vor der Corona-Zeit: 6'200, 5'100, 7'100, 5'600, etc. Die Duelle waren 2018 und 2019.

Aufgepasst auf

Neuzugang Ibrahim Salah (24) könnte gegen Thun zu seinem Debüt kommen. FCB-Trainer Magnin hat angekündigt, dass der Neuzugang aus Rennes im Kader stehen wird. Weil Konkurrent Bénie Traoré länger ausfällt, konnte der Marokkaner im Berner Oberland sogar gleich in die Startelf rutschen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Hitz 4,6 Schmid 4,2 Metinho, Otele beide 4,0

Hier gehts zu allen Basler Noten.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Ausverkauftes Haus und ein frecher Spruch des Thun-Captains: Das geht im Berner Oberland vor dem Spitzenkampf zwischen Leader und Meister – hier im FC-Thun-Inside.

6 Spieltag

Sa., Thun – Basel, 18 Uhr

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Sion, 14 Uhr

So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Luzern – YB, 16.30 Uhr