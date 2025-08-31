1/7 Junior Zé (l.) schiesst ein Mega-Tor für den FC Basel. Foto: keystone-sda.ch

Lucas Werder Reporter Fussball

Nein, ein Gala-Auftritt ist es nicht, den der FC Basel drei Tage nach dem schwierigen Rückspiel in Kopenhagen auf den Tourbillon-Rasen hinlegt. Am Ende reicht der knappe 1:0-Sieg aber, um die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison einzufahren. Dafür verantwortlich sind vor allem zwei Spieler: Junior Zé, der nach einer Viertelstunde auf sehenswerte Weise sein erstes Super-League-Tor erzielt. Und Goalie Marwin Hitz, der in der Nachspielzeit einen Abschluss von Bouchlarhem noch aus der Ecke kratzt.

Die neun Teamkollegen des FCB-Duos können dagegen nicht restlos überzeugen. Koba Koindredi, der auf der Spielmacher-Position auflaufen darf, weiss die vielen ihm gewährten Freiheiten nur in der Startphase zu nutzen. Xherdan Shaqiri, der dafür auf den rechten Flügel ausweicht, liefert zwar die Vorlage zum Tor, sonst bleibt der Captain eher unauffällig.

Auf Albian Ajeti trifft das nicht zu. Nur muss der FCB-Stürmer in der zweiten Halbzeit zwingend den zweiten Treffer erzielt, als er alleine vor Sion-Goalie Racioppi auftaucht. Fehlenden Einsatz kann man Ajeti einmal mehr nicht vorwerfen. Nur ist ein einziges Tor in 400 Saisonminuten einfach zu wenig für die Ansprüche des Doublesiegers.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Dominik Schmid bis 62. Minute, Albian Ajeti bis 62., Xherdan Shaqiri bis 72., Koba Koindredi bis 87., Junior Zé bis 87., Marin Moussa Cissé ab 62., Moritz Broschinski ab 62., Marin Soticek ab 72., Andrej Bacanin ab 87., Philip Otele ab 87.

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

18 Mal hat Rilind Nivokazi in der vergangenen Challenge-League-Saison getroffen. Dass der Kosovare auch das Zeug für die höchste Schweizer Liga besitzt, hat er mit zwei Treffern in drei Spielen bereits bewiesen. Doch gegen den FCB ist der Sion-Stürmer ein Totalausfall. Bis auf eine Chance vor der Halbzeit kommt von Nivokazi überhaupt nichts.

Doch auch die anderen Walliser Offensivspieler bekleckern sich nicht mit Ruhm. Ilyas Chouarefs grösste Szene ist eine Goldene-Himbeere-würdige Flugeinlage. Ex-Basler Benjamin Kololli sorgt mit seinen Aktionen noch am ehesten für Gefahr. Auch die Abwehr von Sion ist nicht über alle Zweifel erhaben. Vor allem Numa Lavanchy ist mit dem Tempo des zwölf Jahre jüngeren Junior Zé immer wieder überfordert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Ali Kabacalman bis 67., Benjamin Kololli bis 67., Josias Lukembila bis 68., Ilyas Chouaref bis 75., Rilind Nivokazi bis 75., Liam Chipperfield ab 67., Théo Bouchlarhem ab 67., Théo Bouchlarhem ab 68., Lamine Diack ab 75., Winsley Boteli ab 75.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.