Verletzungshexe treibt sich um
Afrika-Cup-Rückkehrer fällt bei Servette lange aus

Genfersee-Derby zum Wiederauftakt der Super League! Servette empfängt am Mittwochabend Erzrivale Lausanne zum Nachholspiel (20.30 Uhr). Gehts im neuen Jahr aufwärts mit den Grenats? Aktuelle Infos gibts hier im Servette-Inside.
Publiziert: 19:42 Uhr
|
Aktualisiert: 19:43 Uhr
1/2
Am Afrika-Cup bei Wind und Wetter im Einsatz für Tunesien, nun lange out: Dylan Bronn (l.).
Foto: AFP

Darum gehts

  • So siehts bei Servette in der Innenverteidigung aus
  • Stürmer ist dafür wieder zurück
  • Deshalb stehen die Sterne gegen den Rivalen gut
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
GM_BlickPortraits_05.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News zum Wiederbeginn

Marco Burch (25), der Winter-Neuzugang von Servette, wird erst für das nächste Spiel spielberechtigt sein. Denn der Transfermarkt öffnet offiziell am 15. Januar. Burch muss danach jedoch schnell auf Betriebstemperatur kommen. Servette wird fast zwei Monate lang auf Dylan Bronn verzichten, der sich während des Afrika-Cups mit Tunesien verletzt hat. Scheint so, als ob die Genfer in dieser Saison von Verletzungen verflucht sind.

Die grosse Frage

Schafft Servette nach der verkorksten Hinrunde einen steilen Aufstieg in die Top 6? Der Klub kämpft nur noch in der Meisterschaft mit. Und ein Sieg am Mittwoch gegen Lausanne im Nachholspiel wäre ein starkes Signal für die Fans der Grenats. Aktuell liegt Servette auf Rang 10, direkt vor GC und dem Barrage-Platz.

Gesagt ist gesagt

«Die Pause war für mich sehr lang! In Frankreich oder Italien hat man nur ein paar Tage, hier hatten wir zehn», lächelte Florian Ayé, der Mittelstürmer der Genfer. Er ist nach seiner Verletzung wieder zurück. Sein Torriecher wird den Genfern guttun.

Mögliche Aufstellung

Mall; Mazikou, Rouiller, Baron, Njoh; Cognat, Douline, Fomba; Stevanovic, Ayé, Guillemenot.

Wer fehlt?

Burch (noch nicht spielberechtigt), Bronn, Frick, Srdanovic (alle verletzt), Varela (nicht im Aufgebot).

Neben dem Platz

Zusätzlich zum gemeinsamen Gedenken an die Opfer von Crans-Montana zusammen mit Gegner Lausanne wird Servette auch seinen ehemaligen Mittelstürmer Martin Chivers ehren, der Anfang des Jahres verstorben ist (†80). Der Engländer, eine Legende von Tottenham, hatte während seiner Zeit in Genf zwischen 1976 und 1978 einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Martin Chivers, die Tottenham-Legende, die von 1976 bis 78 bei Servette kickte.
Foto: Twitter @ServetteFC

Hast du gewusst, dass ...

... Gegner Lausanne auswärtsschwach ist? Der Westschweizer Rivale hat in der laufenden Saison nur sieben Tore erzielt in acht Auswärtsspielen – schlechtester Wert aller Super-League-Teams. Zudem hat Servette seit der Rückkehr ins Oberhaus 2019 gegen Lausanne nur eines von acht Heimspielen verloren.

Aufgepasst auf

Eckbälle! Die Genfer verwerten davon ligaweit am meisten. Die 11 Tore nach Eckbällen sind klarer Bestwert in der Super League.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden (Nachholspiel ausstehend):
1. Douline 4,3
2. Srdanovic 4,3
3. Cognat 4,0
Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

Wie will Lausanne zum Toreschiessen zurückfinden? In den letzten drei Ligaspielen gelang kein einziger Treffer (0:4, 0:0, 0:0). Hier erscheint das Lausanne-Inside.

Nachholspiele zum Wiederbeginn

Mi., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
Mi., Sion – Winterthur, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
