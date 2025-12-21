In seinem ersten Profispiel beeindruckt Théo Allix besonders in der ersten Halbzeit. In dieser kann er die meisten Zweikämpfe gegen Philip Otele für sich entscheiden. Seine Bilanz wird jedoch durch seine nur durchschnittliche Abwehrleistung gegen Dominik Schmid beim Ausgleichstreffer der Basler getrübt. Ansonsten zeigt Joël Mall eine solide Leistung im Genfer Tor, und Jérémy Guillemenot arbeitet hart und war sehr abgeklärt beim Führungstreffer.

Nur zwei Genfer bleiben ungenügend: Ablie Jallow, der im Mittelfeld unsichtbar blieb, und Malek Ishuayed. Das junge Talent aus der Servette-Akademie versucht viel, hat einige Erfolge, zeigt aber auch viele Schwächen, was in seinem Alter jedoch verzeihlich ist.

Hinweis: Ablie Jallow bis 67., Téo Allix bis 67., Jérémy Guillemenot bis 83., Malek Ishuayed bis 88. – Théo Magnin ab 67., Miguel Mardochee ab 67., Samual Mraz ab 83., Lamine Fomba ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Dominik Schmid ist der Dauerbrenner beim FCB. Bloss 147 Minuten hat er in dieser Super-League-Saison verpasst. Gegen Servette demonstriert der Linksverteidiger, warum er so wichtig ist. Den Ausgleich bereitet er herrlich vor, auch sonst schaltet sich der 27-Jährige immer wieder ins Offensivspiel ein.

Auch Zauberwürfel Xherdan Shaqiri hat den einen oder anderen hellen Moment. Etwa, als er es in der ersten Halbzeit mit einem Seitfallzieher versucht. Oder beim Ausgleich, als er Schmid mit feinem Fuss lanciert. Insgesamt aber ist es zu wenig Torgefahr für einen Mann seiner Klasse. Apropos Klasse: Moritz Broschinski hat diese in Basel bislang nur selten aufblitzen lassen. Gegen Servette bringt er kein Bein vors andere und muss zur Pause raus.

Hinweis: Léo Leroy bis 46., Moritz Broschinski bis 46., Nicolas Vouilloz bis 60., Philip Otele bis 60., Koba Koindredi bis 83. – Bénie Traoré ab 46., Albian Ajeti ab 46., Kevin Rüegg ab 60., Ibrahim Salah ab 60., Dion Kacuri ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

