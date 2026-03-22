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«Cupsieg wäre die Krönung»
1:45
Stanic über Espen-Saisonziel:«Cupsieg wäre die Krönung»

Trotz Dämpfer in Sion
Stanic jagt mit St. Gallen nach der «Krönung»

St. Gallen hat die Chance gepackt und ist dem FC Thun nach dessen Niederlage nähergekommen. Aber nur ein Pünktchen. Der Vorsprung beträgt damit «nur» noch 15 Punkte. Jozo Stanic will trotzdem nicht aufgeben.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Viel Diskussionsbedarf bei den Espen: Jozo Stanic (l.) und Tom Gaal.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • St. Gallen verkürzt Rückstand auf Thun nach Remis gegen Sion auf 15 Punkte
  • Jozo Stanic betont: «Wir streben nach dem Höchsten, Cupsieg wäre Krönung»
  • Die Ungeschlagenheitsserie von St. Gallen dauert nun seit 11 Spielen
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Alain KunzReporter Fussball

In der ersten Halbzeit muss St. Gallen im Tourbillon untendurch und hat Glück, dass Sion nicht in Führung geht. Nach der Pause sind die Espen das bessere Team und bringen die Walliser so nahe an den Rand einer Niederlage wie schon lange nicht mehr. Fast seit dem 25. Oktober letzten Jahres, als man sich zuletzt einem Gast beugen musste. Das war vor nun elf Spielen gegen Thun.

Sion auf Distanz gehalten

So reisst diese Serie ebenso wenig wie jene der absoluten Ungeschlagenheit des Tabellenzweiten. Die dauert nun auch elf Spiele. Dennoch ist Jozo Stanic nicht ganz glücklich. «Der Sieg wäre nach dem späten Ausgleich gegen Lugano wichtig gewesen. So gesehen dürfen wir nicht zufrieden sein. Und doch sind wir insofern zufrieden, weil wir Sion auf Distanz gehalten haben.»

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Und nicht nur das. Auch der Abstand auf Leader Thun ist nach dessen Niederlage in Zürich beim FCZ kleiner geworden. Wenngleich nur ein Punkt. Es verbleibt eine Differenz von 15 Zählern. Wie geht man damit um? Stanic: Wir sind Sportler. Wir streben nach dem Höchsten. Solange es rechnerisch möglich ist, müssen wir schauen, so lange wie möglich an Thun dranzubleiben.»

St. Galler Cupsieg wäre die Krönung

Aber klar: Der Fokus liegt natürlich darauf, Platz zwei zu halten. Oder doch eher auf dem Cupsieg? Denn damit wäre man auch europäisch und könnte um die Europa League spielen und nicht bloss um die Conference League. Stanic ist da völlig klar. Und spricht von der Krönung – ohne Jakobs-Kaffee damit zu meinen: «Der Cupsieg wäre natürlich die Krönung …»

Alle Teams, die sich hinter den Espen um die Plätze drei bis sechs balgen, klatschen begeistert in die Hände. Denn nur bei einem Cupsieg der Ostschweizer ist Platz vier ein europäischer Platz, sollten diese unter den ersten drei landen. Was keineswegs gesichert ist. Denn Lugano und Basel könnten bei Siegen heute auf drei, respektive vier Punkte heranrücken.

Der Kampf um den Titel ist entschieden. Der Rest bleibt ungemein spannend!

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
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