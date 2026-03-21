In welcher Statistik der FCSG europaweit auf dem zweiten Platz liegt. Und welchen Zeidler-Rekord Enrico Maassen gegen Sion egalisieren könnte. Das FCSG-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCSG zweitbeste Frühstarter Europas, 25 Tore in 30 Minuten erzielt

Coach Maassen erwartet Vogts Rückkehr Anfang April nach Knieverletzung

Sion nur 3 Niederlagen in 18 Spielen, Rekord für FCSG möglich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FCSG gehört zu den fulminantesten Frühstartern in ganz Europa! Nach dem Sieg gegen Basel ist die Maassen-Elf das zweitbeste Team des Kontinents, was Tore in den ersten 30 Minuten angeht. 25 Treffer hat der FCSG mittlerweile in der ersten halben Stunde erzielt. Mehr hat nur die PSV Eindhoven (30) zu bieten. Auf Rang drei folgt der FC Bayern mit 23 Toren. Wetten, dass der FCSG auch am Samstag auswärts gegen Sion loslegen wird wie die Feuerwehr?

Die grosse Frage

Wann kehrt Alessandro Vogt zurück? Der Shootingstar der Espen hat sich im Spiel gegen den FCB am Knie verletzt, Coach Enrico Maassen glaubt, dass der Aargauer nach der Nati-Pause Anfang April gegen den FCZ wieder zur Verfügung stehen wird. Auf die Frage, ob Vogt, hätte er sich nicht verletzt, für die U21 oder für die A-Nati aufgeboten worden wäre, antwortet Maassen: «Für die U21 glaube ich.»

Gesagt ist gesagt

«Dann rutscht dir so ein Drecksball rein.» – Enrico Maassen ärgert sich noch immer über den späten Ausgleich zum 1:1 gegen Lugano. Nicht nur das Gegentor sei ärgerlich, sondern, dass man in Überzahl nicht mehr mit der gleichen Konsequenz weitergespielt habe. «Wir waren im Ballbesitz zu wenig aktiv», sagt Maassen. Das soll sich gegen Sion ändern.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Besio.

Wer fehlt?

Neziri, Owusu, Fazliji (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

.... die Maassen-Elf gegen Sion den Rekord von Peter Zeidler egalisieren könnte? Der FCSG hat keines seiner letzten zehn Super-League-Spiele verloren und könnte seine längste Ungeschlagen-Serie in diesem Wettbewerb egalisieren. Unter Peter Zeidler schafften die Ostschweizer von Januar bis April 2022 elf Spiele ohne Niederlage.

Aufgepasst auf

Diego Besio. Steht beim 1:1 gegen Lugano zum zweiten Mal in Folge in der Startelf und schreibt seinen bereits dritten Skorerpunkt. Der 19-Jährige ist ein weiterer Stürmer aus der Nachwuchsschmiede der Espen, mit U17-WM-Held Nevio Scherrer scharrt ein weiterer mit den Hufen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Zigi 4,5 Vogt 4,4 Görtler 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger wird die Partie leiten, ihm zur Seiten stehen mit Claudio dos Santos und Christophe Loureiro zwei Assistenten. Im VAR-Room sitzt Alessandro Dudic.

Der Gegner

Sion hat nur drei der letzten 18 Ligaspiele verloren. Liegt für die Walliser nun die Teilnahme am internationalen Geschäft drin? Hier erscheint das Sion-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr